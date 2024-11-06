Белоус о Барко: «Сейчас он уже не так ярок, как в первых турах»

Известный футбольный функционер Юрий Белоус после первого матча 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Ростов» (0:1) оценил игру полузащитника москвичей Барко.

В первом тайме аргентинский хавбек не смог реализовать пенальти.

— Поговорим о пенальти Барко. Это аргентинец неудачно пробил или прекрасно сыграл голкипер «Ростова» Ятимов?

— Не согласен с теми, кто считает, что пенальти — это лотерея. Ничего подобного! 11-метровые — это мастерство. В «Ростове» работает очень опытный тренер вратарей. Виталий Кафанов. Считаю, он сработал на все сто, подготовил Ятимова. Барко просто-напросто проиграл эту дуэль.

— Как вам в целом игра аргентинца? Егор Титов, например, считает, что спартаковский легионер передерживает мяч.

— Сейчас Барко уже не так ярок, как в первых матчах за «Спартак». Вот сначала многие его передачи приводили к остроте впереди. Теперь южноамериканец уже не столь конкретен. Но тут возникают вопросы и к нападающим, которые, видимо, не так хорошо открываются. Все-таки рано делать глобальные выводы по Барко. Он только недавно пришел в «Спартак». Конечно, полузащитник обладает качествами и мастерством. Но от него ждут гораздо большего. Планку-то он задал весьма высокую, но сможет ли продержать тот уровень на длинной дистанции? Вопрос.

Ответный матч 1/4 финала FONBET Кубка России между «Ростовом» и «Спартаком» состоится 27 ноября.