Белоус: «Рябчук мог сделать инвалидом игрока «Ростова»

Известный футбольный функционер Юрий Белоус возмущен действиями защитника «Спартака» Олега Рябчука в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Ростова» (0:1).

Футболист был удален на 86-й минуте встречи за грубый фол на полузащитнике ростовчан Иване Комарове.

— Уже сейчас можно сделать определенные выводы по работе Станковича в «Спартаке»?

— Нет. Рановато. Более четкая картинка начнет вырисовываться после зимних сборов. Хоть Саша Мостовой и говорит, что в «Спартаке» наконец-то появился тренер, который был большим игроком, но пока это еще ничего не значит. Ведь что главное в оценке специалиста? Результат, качество футбола и рост игроков. Вот в «Локо» игроки прогрессируют, а в «Спартаке»... Довольно сложная история. Не скажу, что все остановились на месте, но и никто при Станковиче пока не сделал шаг вперед. Напротив. Настораживают безответственные действия на поле некоторых исполнителей.

— Вы про красную карточку Рябчука?

— Не только. Я уже как-то говорил, что Литвинов для игрока оборонительного плана действует крайне неаккуратно. Иногда он заслуживает удаления еще до перерыва. Что касается Рябчука, то тут нет слов... Грубейший фол, грубейший! Он же мог сделать инвалидом игрока «Ростова»! (Ивана Комарова. — Прим. «СЭ»). Как можно так играть? Катастрофа! Такие фолы никак нельзя оправдать.

Ответный матч 1/4 финала FONBET Кубка России между «Ростовом» и «Спартаком» состоится 27 ноября.