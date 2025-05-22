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На суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Ростовом» продали около 30 тысяч билетов

Сергей Разин
корреспондент

Департамент мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС рассказали о ходе продаж билетов на суперфинал FONBET Кубка России между ЦСКА и «Ростовом».

«Порядка 30 тысяч билетов продано на суперфинал между «Ростовом» и ЦСКА за два дня. Эта очень хорошая динамика, близкая к тому, что была на решающий матч турнира между «Спартаком» и «Динамо» в 2022 году», — приводит ТАСС заявление департамента.

Суперфинал Кубка России пройдет 1 июня в Лужниках и начнется в 18.00 мск.

Источник: ТАСС
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Кубок России
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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