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23 октября 2025, 19:30

«Балтика» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Балтика» и «Локомотив» встретятся на групповом этапе Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Балтика» и «Локомотив» встретятся в матче заключительного, 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 23 октября. Игра пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде, стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в матч-центре игры «Балтика» — «Локомотив». В прямом эфире встречу калининградцев и москвичей покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
23 октября 2025, 21:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
1:2
Локомотив

«Локомотив» набрал 10 очков в 5 турах группового этапа Кубка России и гарантировал себе участие в плей-офф Пути РПЛ. «Балтика» набрала 5 очков и сыграет в Пути регионов.

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