«Балтика» дома примет «Крылья Советов» в матче группового турнира FONBET Кубка России 19 сентября, во вторник. Игра пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде, начало — в 17.15 по московскому времени.

Прямая видеотрансляция матча «Балтика» — «Крылья Советов» пройдет на телеканале «Матч Премьер». Начало — в 17.00 19 сентября.

На сайте «СЭ» будет доступна онлайн-трансляция формальных событий противостояния.

Коллектив тренера Сергея Игнашевича лидирует в турнирной таблице группы C с 9 баллами. Самарский клуб под руководством Игоря Осинькина набрал 0 баллов, занимая четвертую строчку (последнюю).

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