«Балтика» на своем поле сыграет с «Крыльями Советов» в матче группы C Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу во вторник, 19 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде, начало — в 17.15 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Балтика» — «Крылья Советов» можно будет в прямом эфире на канале «Матч Премьер». Начало — в 17.00.

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий матча.

«Балтика» под руководством тренера Сергея Игнашевича занимает первое место в турнирной таблице группы С с 9 баллами. Самарцы вместе с Игорем Осинькином располагаются на последней, четвертой, строчке с 0 очков.

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