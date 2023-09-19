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Сегодня, 16:08

«Балтика» и «Крылья Советов» назвали составы на матч FONBET Кубка России

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Стали известны стартовые составы «Балтики» и «Крыльев Советов» на матч 4-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало игры — в 17:15 мск.

«Балтика»: Бориско, Маляров, Пуцко, Остоич, Сото, Казаев, Бистрович, Аванесян, Ламейра, Энрикес, Мусаев.

«Крылья Советов»: Фролов, Зотов, Солдатенков, Барач, Бейл, Костанца, Витюгов, Рассказов, Ушаков, Рахманович, Писарский.

Пресс-служба самарцев отметила, что часть игроков пропустят встречу из-за повреждений, часть — по решению тренерского штаба, но в заявку команды вернулись Бенхамин Гарре и Дмитрий Иванисеня.

Кубок России. Группа C
19 сент, 17:15. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Крылья Советов

Кубок России
ФК Балтика
ФК Крылья Советов (Самара)
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