«Балтика» и «Крылья Советов» назвали составы на матч FONBET Кубка России

Стали известны стартовые составы «Балтики» и «Крыльев Советов» на матч 4-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало игры — в 17:15 мск.

«Балтика»: Бориско, Маляров, Пуцко, Остоич, Сото, Казаев, Бистрович, Аванесян, Ламейра, Энрикес, Мусаев.

«Крылья Советов»: Фролов, Зотов, Солдатенков, Барач, Бейл, Костанца, Витюгов, Рассказов, Ушаков, Рахманович, Писарский.

Пресс-служба самарцев отметила, что часть игроков пропустят встречу из-за повреждений, часть — по решению тренерского штаба, но в заявку команды вернулись Бенхамин Гарре и Дмитрий Иванисеня.