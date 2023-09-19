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Сегодня, 16:15

«Пари НН» — «Спартак»: прямая трансляция матча Кубка России

Трансляция матча Кубка России «Пари НН» — «Спартак» начнется в 17.00 19 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Пари НН» в Нижнем Новгороде примет московский «Спартак» в матче группы D Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу во вторник, 19 сентября. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород», начало — в 17.15 по московскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция главных событий противостояния «Пари НН» — «Спартак» будет доступна на сайте «СЭ».

Видеотрансляцию матча «Пари НН» — «Спартак» покажут в прямом эфире на канале «Матч ТВ». Начало — в 17.00.

Нижегородцы под руководством тренера Сергея Юрана набрали 2 балла в группе D, где занимают последнюю, четвертую, строчку. Красно-белые вместе с Гильермо Абаскалем лидируют в квартете с 9 очками.

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Владимир Ивич, Гильермо Абаскаль, Марцел Личка. «Спартак» в Нижнем, «Краснодар» — «Динамо»: онлайн-трансляция матчей Кубка России
Футбол
Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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