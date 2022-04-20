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Бакаев объяснил свои эмоции после замены в матче с ЦСКА

Антон Иванов
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Сергей Федоров
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после победы над ЦСКА в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России (1:0) рассказал о своей эмоциональной реакции на замену во втором тайме.

— Ваноли объяснил, почему принял решение о замене?

— Он не должен ничего объяснять. Это его решение. Был недоволен? Конечно, я хотел играть. Любой бы так отреагировал. Это эмоции. Я чувствовал, что на кураже. Думаю, все из-за желтой.

— Можно ли сказать, что «Спартак» реабилитировался после игры с «Рубином»?

— Да, конечно. Победа в таком важном матче, в такую дату. Мы понимаем, что в столетие нужно побеждать. Я же говорю, невероятный настрой. Столетие, дерби, результаты. Все наложились. Мы должны были показать это на поле.

Зелимхан Бакаев
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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