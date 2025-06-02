Бабаев: «Суперфинал Кубка, может быть, не самый зрелищный, но тоже очень тяжелый»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от победы в суперфинале FONBET Кубка России над «Ростовом» (0:0, пенальти 4:3).

«Очень ценная победа, сложный сезон. Рад, что мы поставили такую жирную точку, можно сказать, восклицательный знак. Матчи с «Зенитом», «Краснодаром» были драматичными. Суперфинал Кубка, может быть не самый зрелищный, но тоже очень тяжелый. «Ростову» надо отдать должное. Сложно было против них играть. Драматургия, серия пенальти, потерянные нервные клетки. Но тем ценнее победа. Не спрашивал Акинфеева, почему он выбрал именно те самые ворота, которые были в матче с Испанией на чемпионате мира в России», — сказал Бабаев «СЭ».

ЦСКА в девятый раз стал победителем Кубка России и сравнялся по этому показателю с «Локомотивом», который ранее был рекордсменом турнира.