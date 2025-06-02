Тренер вратарей ЦСКА Крамаренко заявил, что не разбирал с Акинфеевым пенальтистов «Ростова»

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о подготовке к серии пенальти Игоря Акинфеева перед суперфиналом FONBET Кубка России против «Ростова» (0:0, 4:3 по серии пенальти).

— У Игоря Акинфеева такое мастерство, чутье, божий дар. Зачем ему какие-то подсказки, что-то писать на бутылке. Он прекрасно справляется без этого.

— Разбирали вы пенальтистов «Ростова» с Акинфеевым?

— Нет. Повторюсь, что у него есть чутье, мастерство и опыт.

ЦСКА стал девятикратным обладателем Кубка России.