Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 19:07

Ребров: «Поучаствовать в процессе добычи трофея для клуба в роли футболиста — круто. А в административной роли — еще круче»

Артем Ребров прокомментировал победу «Спартака» в финале БЕТСИТИ Кубка России
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров, который с этого сезона входит в тренерский штаб красно-белых, прокомментировал победу в финале БЕТСИТИ Кубка России над «Динамо» (2:1).

«Поучаствовать в процессе добычи трофея для клуба в роли футболиста — круто. А в административной роли — еще круче! Потому что так ты отвечаешь не только за себя, но и много за кого еще.

Перемены в моей футбольной жизни произошли так быстро, что голова шла кругом. Но сейчас понимаю, насколько интересна жизнь после карьеры игрока.

Спасибо клубу, тренерскому штабу и человеку на руках за такую возможность», — написал Ребров в Telegram-канале.

«Спартак» до этого последний раз выиграл трофей в 2017 году, когда победил московский «Локомотив» со счетом 2:1 в матче за Суперкубок России. В сезоне-2016/17 «Спартак» выиграл чемпионат России.

Артем Ребров
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
2
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Сын мафиозника организовал турнир по хоккейным дракам. Скоро в них будут участвовать тафгаи
Шестеркин против Василевского, Ничушкин против Макдэвида. Полуфиналы Кубка Стэнли-2022, расписание, прогнозы
Материалы сюжета: «Спартак» — «Динамо»: финал БЕТСИТИ Кубка России
Игрок «Динамо» рассказал, как в команде отреагировали на промах Фомина в финале БЕТСИТИ Кубка России
«Спартак» показал, как Промес настраивал футболистов на финал БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо»
«Спартак» показал, что осталось за кадром финала БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо»
Певица МакSим назвала счастьем исполнение песни «Знаешь ли ты» с фанатами «Спартака»
КДК РФС рассмотрит удаления Николсона и Макарова после финала БЕТСИТИ Кубка России
МакSим рассказала, будет ли еще выступать на матчах «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игрок «Динамо» рассказал, как в команде отреагировали на промах Фомина в финале БЕТСИТИ Кубка России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости