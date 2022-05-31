Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров, который с этого сезона входит в тренерский штаб красно-белых, прокомментировал победу в финале БЕТСИТИ Кубка России над «Динамо» (2:1).

«Поучаствовать в процессе добычи трофея для клуба в роли футболиста — круто. А в административной роли — еще круче! Потому что так ты отвечаешь не только за себя, но и много за кого еще.

Перемены в моей футбольной жизни произошли так быстро, что голова шла кругом. Но сейчас понимаю, насколько интересна жизнь после карьеры игрока.

Спасибо клубу, тренерскому штабу и человеку на руках за такую возможность», — написал Ребров в Telegram-канале.

«Спартак» до этого последний раз выиграл трофей в 2017 году, когда победил московский «Локомотив» со счетом 2:1 в матче за Суперкубок России. В сезоне-2016/17 «Спартак» выиграл чемпионат России.