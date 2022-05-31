Игрок «Динамо» рассказал, как в команде отреагировали на промах Фомина в финале БЕТСИТИ Кубка России

Защитник «Динамо» Саба Сазонов в интервью «СЭ» рассказ о реакции команды на неудачный пенальти в исполнении полузащитника Даниила Фомина в концовке финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака» (1:2).

— Твои эмоции после промаха Фомина с пенальти? Он до этого ни разу не промахивался...

— Никаких эмоций. Мы просто поддержали Даню. Такое бывает. Не всегда все получается. Он же забил все пенальти в своей карьере, кроме этого — решающего, так скажем. Даня — молодец! Он взял на себя эту ответственность. Да, мы не взяли Кубок... Но ничего страшного, если брать сезон, то у нас хорошие результаты. Надеюсь, в следующем сезоне сможем достичь новых высот.