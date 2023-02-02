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Сегодня, 15:23

Аршавин — о намерении Павлюченко сыграть за «Уфу»: «За две игры в кубке он бы забил точно, в одной будет тяжело»

Аршавин поделился мнением о желании Павлюченко сыграть за «Уфу»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Андрей Аршавин и Роман Павлюченко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин отреагировал на новость о том, что форвард Роман Павлюченко может сыграть за «Уфу» в Кубке России.

«Если он хочет возобновить карьеру — почему бы и нет? Правда, я уже думал, он уже на агентскую деятельность перешел. А он, оказывается, еще в футбол поиграть хочет. Пускай, если ему так хочется. Проблем нет. 200-й гол? За две игры в кубке он бы забил точно, в одной будет тяжело», — сказал Аршавин «СЭ».

Ранее сам Павлюченко сообщил, что может возобновить карьеру в составе «Уфы». Таким образом, 41-летний футболист сможет помочь уфимскому клубу пройти дальше в Кубке России и забить двухсотый гол на клубном уровне.

Андрей Аршавин
Роман Павлюченко
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