Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин отреагировал на новость о том, что форвард Роман Павлюченко может сыграть за «Уфу» в Кубке России.

«Если он хочет возобновить карьеру — почему бы и нет? Правда, я уже думал, он уже на агентскую деятельность перешел. А он, оказывается, еще в футбол поиграть хочет. Пускай, если ему так хочется. Проблем нет. 200-й гол? За две игры в кубке он бы забил точно, в одной будет тяжело», — сказал Аршавин «СЭ».

Ранее сам Павлюченко сообщил, что может возобновить карьеру в составе «Уфы». Таким образом, 41-летний футболист сможет помочь уфимскому клубу пройти дальше в Кубке России и забить двухсотый гол на клубном уровне.