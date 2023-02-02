Футбол
Кубок России
Новости
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 20:33

Горшков: «Не знаю, надо ли было «Зениту» обращаться в CAS, но игроки петербуржцев заслужили наказание»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков прокомментировал новость о том, что петербуржцы направили жалобу в CAS, чтобы оспорить решение апелляционного комитета РФС.

Ранее апелляционный комитет оставил в силе дисквалификации Малкома, Родриаго и Барриоса, которые участвовали в драке в конце матча 6-го тура группового раунда Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0, пенальти — 4:2).

«В матче кубка действительно была потасовка, и все заслужили наказание. Мое мнение — надо принять это наказание, которое вынес апелляционный комитет. Нужно ли было подавать жалобу в CAS? Это все-таки вышестоящий орган. Не знаю, надо ли все это делать, но Малкому, Барриосу, Родригао и всем, кто участвовал в драке нужно принять наказание. Все заслужили дисквалификацию», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» в Кубке России состоялся 27 ноября. После завершения основного времени встречи на поле возникла драка, по итогам которой были удалены футболисты Малком, Родригао, Вильмар Барриос (все трое — «Зенит»), Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон (все — «Спартак»).

КДК принял решение дисквалифицировать всех этих игроков на 6 матчей Кубка страны.

Источник: РБ Спорт
Александр Горшков (футбол)
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
«Госуслуги» со 2 февраля приостановили прием заявлений на загранпаспорт нового образца
Лавров: чем дальнобойнее оружие поставляется Киеву, тем дальше его нужно отодвигать от РФ
Песков назвал констатацией факта слова Гейтса о России с сильным правительством
В Запорожскую область прибыли турецкие добровольцы для участия в СВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аршавин — о намерении Павлюченко сыграть за «Уфу»: «За две игры в Кубке он бы забил точно, в одной будет тяжело»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости