"Арсенал" повезет болельщиков в Химки на матч с "Оренбургом"

"Арсенал" организует бесплатный выезд болельщиков на ответный матч 1/4 финала Олимп-Кубка России с "Оренбургом" в Химках.

Игра состоится в среду, 6 марта на "Арене Химки". Начало – 19.00. Билеты на матч будут бесплатными

Болельщикам будут предоставлены комфортабельные автобусы из Тулы в Химки и обратно. Посещение матча на стадионе "Арена Химки" по бесплатным билетам. Запись желающих поддержать "Арсенал" в Химках производится в магазине ПФК "Арсенал" на Центральном стадионе 4 марта до 21.00 и 5 марта с 9.00 до 21.00.

В день матча, 6 марта, сбор болельщиков, отправляющихся в Химки, в 12.30 у мяча-фонтана на территории Центрального стадиона. Отъезд в 13.00. Наличие клубной атрибутики желательно. Дети до 16 лет допускаются в поездку только в сопровождении одного из родителей, болельщики в возрасте 16-18 лет – в сопровождении совершеннолетнего, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что в первой игре в ноябре 2018-го туляки победили в гостях со счетом 4:2.

"Арсенал" подтвердил, что ответный четвертьфинальный матч Кубка с "Оренбургом" пройдет на "Арене Химки"