Анзор Кавазашвили: «Надеюсь, что «Спартак» дойдет до финала Кубка России и победит любого соперника»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что красно-белые являются фаворитом в кубковом матче с «Локомотивом».

«Считаю фаворитом мою команду «Спартак». Надеюсь, что «Спартак» дойдет до финала и победит любого соперника. Возможно, что «Локомотив» навяжет борьбу «Спартаку». Я даже не сомневаюсь, что «Локомотив» сейчас в психологическом плане готов выступать очень сильно и ответственно не только в Кубке, но и в чемпионате России. Однако всем приходящим футболистам нужно время для сыгранности, чтобы понимать друг друга на поле. А времени было очень мало. Взять Дзюбу: он пришел совсем недавно, и ему нужно время, чтобы понимать друг друга с командой. Что игра будет очень интересной — я не сомневаюсь», — приводит «Чемпионат» слова Кавазашвили.

Первая встреча «Спартака» с «Локомотивом» в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России пройдет 22 февраля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.