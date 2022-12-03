В «Волге» сравнили приезд «Зенита» с матчем против «Анжи» с Роберто Карлосом

Пресс-атташе клуба «Волга Ульяновск» Олег Савинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка России Пути регионов. Команда из Ульяновска сыграет с «Зенитом».

«Это большой праздник для города и области. Нынешний приезд «Зенита» можно сравнить с приездом «Анжи» с Роберто Карлосом в 2011 году. «Зенит» и этим все сказано, даже без Малкома, Барриоса и Клаудиньо. Разговаривали с главным тренером, все до сих пор под впечатлением находятся. Все болельщики ждали в 1/4 именно «Зенит». Будем играть в Ульяновке. Губернатор дал задание подготовить поле к февралю. Уже сейчас спрашивают про билеты», — сказал Савинов «СЭ».

Ранее состоялась жеребьевка плей-офф Кубка России. Она определила пары 1/4 финала Пути РПЛ и Пути регионов. В верхней сетке между собой играют команды, занявшие первые и вторые места в групповом раунде Пути РПЛ. В нижней сетке Кубка России в первой стадии встречаются клубы-победили Пути регионов и третьи команды группового раунда Пути РПЛ.