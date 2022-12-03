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Сегодня, 18:19

В «Волге» сравнили приезд «Зенита» с матчем против «Анжи» с Роберто Карлосом

Константин Белов
Корреспондент
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Пресс-атташе клуба «Волга Ульяновск» Олег Савинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка России Пути регионов. Команда из Ульяновска сыграет с «Зенитом».

«Это большой праздник для города и области. Нынешний приезд «Зенита» можно сравнить с приездом «Анжи» с Роберто Карлосом в 2011 году. «Зенит» и этим все сказано, даже без Малкома, Барриоса и Клаудиньо. Разговаривали с главным тренером, все до сих пор под впечатлением находятся. Все болельщики ждали в 1/4 именно «Зенит». Будем играть в Ульяновке. Губернатор дал задание подготовить поле к февралю. Уже сейчас спрашивают про билеты», — сказал Савинов «СЭ».

Ранее состоялась жеребьевка плей-офф Кубка России. Она определила пары 1/4 финала Пути РПЛ и Пути регионов. В верхней сетке между собой играют команды, занявшие первые и вторые места в групповом раунде Пути РПЛ. В нижней сетке Кубка России в первой стадии встречаются клубы-победили Пути регионов и третьи команды группового раунда Пути РПЛ.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
ФК Зенит
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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