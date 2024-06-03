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Сегодня, 11:50

Анюков оценил игру «Зенита» в Кубке России против «Балтики»

Виктория Кравченко
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Тренер «Зенита» Александр Анюков рассказал, что думает о победе команды над «Балтикой» (2:1) в суперфинале FONBET Кубка России.

— Эмоции все оставил на поле. Было круто. Не хотелось до такого доводить, но концовка сезона, конечно, выдалась тяжелой. Спасибо парням, команде. Это и их трофеи тоже, они больше работали на поле. Я это знаю тоже как футболист, — цитирует Анюкова «Спорт День за Днем».

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Ранее команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и в шестой раз подряд выиграла чемпионат России.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/anyukov-v-konkurentsii-za-chempionstvo-v-rpl-est-i-vina-zenita
Александр Анюков
ФК Зенит
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