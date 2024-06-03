Изидор заявил, что счастлив завоевать три титула за сезон с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор в разговоре с «СЭ» описал эмоции от завоевания требла с клубом.

«Я очень счастлив, ведь мы выиграли!» — сказал Изидор «СЭ».

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. В воскресенье, 2 июня, сине-бело-голубые выиграли Кубок страны, переиграв в суперфинале «Балтику» (2:1). Ранее команда Сергея Семака победила ЦСКА в Суперкубке (0:0, пенальти 5:4) и в шестой раз подряд выиграла чемпионат России.