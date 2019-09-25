Андрей Тихонов — о Ларссоне: «Если бы была совесть у людей, которые его привозили, они бы его куда-нибудь продали»
20:24
Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов в эфире телеканала «Матч Премьер» оценил игру полузащитника «Спартака» Джордана Ларссона в матче 1/16 Олимп-Кубка России против «КАМАЗа» (2:1).
— Смотрю за игрой Ларссона, — сказал Тихонов. — Если бы была совесть у людей, которые этого футболиста привозили, они бы сейчас его забрали и куда-нибудь продали, пока есть возможность. Ни одной передачи вперед от него не увидел. Все либо назад, либо поперек.
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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября