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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Андрей Тихонов — о Ларссоне: «Если бы была совесть у людей, которые его привозили, они бы его куда-нибудь продали»

20:24
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Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов в эфире телеканала «Матч Премьер» оценил игру полузащитника «Спартака» Джордана Ларссона в матче 1/16 Олимп-Кубка России против «КАМАЗа» (2:1).

— Смотрю за игрой Ларссона, — сказал Тихонов. — Если бы была совесть у людей, которые этого футболиста привозили, они бы сейчас его забрали и куда-нибудь продали, пока есть возможность. Ни одной передачи вперед от него не увидел. Все либо назад, либо поперек.

Кубок России по футболу: новости и обзоры, расписание матчей и результаты игр

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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