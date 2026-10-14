«Амур» — «Спартак»: во сколько начало матча КХЛ

«Амур» и московский «Спартак» сыграют в матче FONBET чемпионата КХЛ в среду, 14 октября. Встреча пройдет на «Платинум Арене» в Хабаровске и начнется в 12.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

14 октября, 12:00. Платинум-Арена (Хабаровск) Амур Спартак

Следить за ключевыми событиями игры «Амур» — «Спартак» можно в хоккейном матч-центре «СЭ». Прямую трансляцию матча покажет телеканал «КХЛ ТВ» и региональный телеканал «Губерния». Также игры регулярного чемпионата КХЛ доступны на официальной видеоплатформе лиги и на «Кинопоиске» по подписке.

«Спартак» набрал 16 очков и занимает 7-е место в Западной конференции. «Амур» с 17 очками на 3-й строчке «Востока».

КХЛ: расписание матчей, результаты игр, турнирная таблица, статистика команд и последние новости.