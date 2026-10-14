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В Факеле оценили победу над Краснодаром в Кубке

В «Факеле» оценили победу над «Краснодаром»: «На багаже Василенко»

Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» (2:0) в матче пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Мы очень рады и счастливы, что удалось добиться победы в Краснодаре. Скажу честно, я знал, что мы одержим победу в этой игре — ничего неожиданного для нас нет. Очень рад за ребят, за штаб и весь наш клуб. В матче с «Краснодаром» мы увидели то, что хочется видеть каждый день. Нашим болельщикам мы задолжали эту победу.

Хочется поблагодарить Олега Василенко, физически команда здорово готова. На его багаже нам и удалось обыграть «Краснодар». Да, мы внесли некоторые корректировки, но тем не менее. Мы довольны. У Ребко прекрасный старт», — сказал Пименов «СЭ».

Для воронежского клуба победа над «Краснодаром» стала первой в сезоне.

«Факел» набрал 4 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице группы пути РПЛ Кубка России.

Кирилл Радченко

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Руслан Пименов
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Кубок России
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
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