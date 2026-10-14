Кордоба извинился за поражение «Краснодара» от «Факела»

Нападающий «Краснодар» Джон Кордоба в интервью «СЭ» извинился за поражение от «Факела» (0:2) в домашнем матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Как капитан «Краснодара» я хочу попросить прощения у наших болельщиков за этот период, который мы сейчас проходим. Я благодарю вас всех за поддержу на матчах. Всей команде жаль, что нам не удалось сегодня победить. Мы обязательно вернемся.

Я понимаю, что все болельщики «Краснодара» сейчас сильно разочарованы, но именно в такие моменты проявляются болельщики. У меня нет никаких сомнений в тренерском штабе, игроках и персонале. Я верю, что мы сможем это преодолеть», — сказал Кордоба.

«Краснодар» впервые проиграл после серии из трех побед. «Быки» с 7 очками лидируют в таблице группы B Пути РПЛ.

Кирилл Радченко