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Кордоба извинился за поражение «Краснодара» от «Факела»

Нападающий «Краснодар» Джон Кордоба в интервью «СЭ» извинился за поражение от «Факела» (0:2) в домашнем матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Как капитан «Краснодара» я хочу попросить прощения у наших болельщиков за этот период, который мы сейчас проходим. Я благодарю вас всех за поддержу на матчах. Всей команде жаль, что нам не удалось сегодня победить. Мы обязательно вернемся.

Я понимаю, что все болельщики «Краснодара» сейчас сильно разочарованы, но именно в такие моменты проявляются болельщики. У меня нет никаких сомнений в тренерском штабе, игроках и персонале. Я верю, что мы сможем это преодолеть», — сказал Кордоба.

«Краснодар» впервые проиграл после серии из трех побед. «Быки» с 7 очками лидируют в таблице группы B Пути РПЛ.

Кирилл Радченко

&laquo;Факел&raquo; обыграл &laquo;Краснодар&raquo; в&nbsp;матче Кубка России 13&nbsp;октября.Черная полоса «Краснодара» продолжается. «Факел» после увольнения тренера одержал первую победу в сезоне

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Джон Кордоба
Кубок России
ФК Краснодар
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