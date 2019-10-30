Алексей Сутормин: «После моего гола команда раскрепостилась»

Полузащитник «Зенита» прокомментировал результат матча 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Томи» (4:0). Алексей Сутормин отметил, что в перерыве в раздевалке говорили о том, насколько важно забить второй мяч как можно быстрее.

-Какие эмоции после победы?

-Забили хорошие мячи и провели качественный матч. Здорово, что удалось отыграть на ноль и пройти дальше в кубке. При счете 1:0 «Томь» имела моменты и могла забить мяч.

-Расскажете про забитый мяч?

-Все вышло достаточно просто. Роберт получил мяч, отдал мне, и я забил.

-Показалось, что ваш мяч раскрепостил команду.

-Мы выходили с перерыва с мыслью о том, что очень важно забить второй мяч. После моего гола мы раскрепостились, стало возникать больше моментов, и игра стала складываться по-другому.

-Очень здорово отыграл Александр Васютин. Поздравили?

-Да, Сашу с первым «сухарем». Он сделал важный сейв тогда, когда это было очень важно и здорово отразил удар со штрафного. Поздравляем его, отличный мяч. (Артем Рябовол)