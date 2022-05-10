Александр Мостовой похвалил игроков «Алании» после полуфинального матча с «Динамо»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой «РБ Спорту» прокомментировал итог полуфинального матча БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Алания» (3:0).

— Ничего нового в матче я не увидел. Я так и думал, что «Динамо» выиграет либо 2:0, либо 3:0. В первые двадцать минут «Динамо» уже должно было забивать два мяча. «Аланию» многие не знают толком. В том числе и я. Мы, по сути, видели только игру с «Зенитом». Ничего сверхъестественного они не показали. «Динамо» выше классом. За счет этого они и выиграли.

— Многие впечатлились «Аланией» в игре с «Зенитом». Почему сегодня у команды не получилось?

— Я тоже впечатлился. Тогда в первом тайме «Зенит» игру провалил, во втором собрался и должен был доводить матч до победы. Но мы видели, что произошло. Такое бывает. Для этого и создан Кубок. Во всех странах такое происходит. Лидеры теряют, особенно когда играют на выезде. Сегодня на стадионе было много болельщиков «Алании». Настоящие красавцы, что приехали поболеть за команду. Но другого результата я не ожидал. Слишком разный уровень.

— Спартак Гогниев сказал, что его футболисты перегорели. Согласны с мнением главного тренера?

— Конечно. Некоторые из футболистов «Алании» впервые играли на таком стадионе. Естественно, они перегорят. Кто-то задрожал. Не забывайте, что кроме всего прочего, «Алания» — команда домашняя, куражная. В любом случае, они молодцы. Такие команды надо хвалить, что они добрались до полуфинала. Так же, как и «Енисей». Думаю, завтра «Спартак» по классу и по мастерству должен выигрывать.