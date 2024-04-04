Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Весна Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 01:03

Мостовой: «Абаскаль живет и отдыхает в нашей стране. Меньше о нем говорить надо»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля после поражения от «Зенита» (1:2) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России-2023/24.

«Это не приговор Абаскалю. Сейчас в шутку говорю, после новости о том, что стартовый состав ему подсказывает Бог: Семак, видимо, в первом тайме тоже послушал Бога... Это шутка, но я своего мнения по Абаскалю не менял. Он живет и отдыхает в нашей стране, с той зарплатой, которая у него есть. Он никогда даже в футбол не играл. До чего докатились? Меньше о нем говорить надо. Он работает и получает удовольствие», — сказал Мостовой.

Ответная игра 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 16 апреля в Санкт-Петербурге.

Софья Грецкая

Александр Мостовой
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
Читайте также
Многие российские спортсмены отказываются от Олимпиады 2024
Российским судьям запретили работать с татуировками и пирсингом
ФРГ и США отвергли идею Макрона об отказе от «красных линий» в отношениях с РФ
Абаскаль не собирается уходить даже после провала, а Педро — супер и уровень Малкома. Что произошло после матча «Спартак» - «Зенит» в Кубке России
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 114 лет в Венесуэле
Популярное видео
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
Дубль Педро и танец Абаскаля: «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве
«Ахмат» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча Кубка России
Малышев: «Что мне помогает не сломаться? Наверное, ответственность за результат»
Малышев: «Игра забывается, а результат остается»
Малышев: «Это футбол, может поменяться что угодно. Абаскаль — тренер. Значит, мы ему доверяем»
Малышев: «Есть ли доверие к Абаскалю? На данный момент некорректно отвечать на это»
Материалы сюжета: «Спартак» и Абаскаль: они расстанутся весной 2024 года?
Камоцци: «Абаскаль мог бы работать разве что во второй итальянской лиге»
Селюк: «Артига — хороший вариант для «Спартака». Это тренер из системы «Барселоны»
Нигматуллин: «Немного жалко Абаскаля, но негатив в его сторону заслуженный»
Грушевский: «Судьба Абаскаля в «Спартаке» будет зависеть от итогов сезона»
Абаскаль ни разу не выигрывал у Гончаренко в пяти матчах
«Спартак» не забил в третьем матче РПЛ подряд — это повторение антирекорда клуба
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Малышев: «Придет момент, когда мы сможем подробнее рассказать о ситуации с Промесом»
Новости
RSS RSS
Все новости