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Александр Медведев оценил готовность к выходу на поле в матче Кубка России за «Амкал»

Константин Белов
Корреспондент
Александр Медведев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал попадание в состав «Амкала» на матч третьего раунда пути регионов FONBET Кубка России против белгородского «Салюта».

— Как оцениваете свою физическую форму перед игрой за «Амкал»?

— Главный тренер определит, — сказал Медведев «СЭ».

Если 70-летний Медведев сыграет в матче, то станет самым возрастным игроком в истории Кубка России. Игра пройдет в периоде с 9 по 11 сентября.

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Кубок России
ФК Амкал
Александр Медведев (руководитель)
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