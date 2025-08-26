Александр Медведев оценил готовность к выходу на поле в матче Кубка России за «Амкал»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал попадание в состав «Амкала» на матч третьего раунда пути регионов FONBET Кубка России против белгородского «Салюта».

— Как оцениваете свою физическую форму перед игрой за «Амкал»?

— Главный тренер определит, — сказал Медведев «СЭ».

Если 70-летний Медведев сыграет в матче, то станет самым возрастным игроком в истории Кубка России. Игра пройдет в периоде с 9 по 11 сентября.