Александр Медведев оценил готовность к выходу на поле в матче Кубка России за «Амкал»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал попадание в состав «Амкала» на матч третьего раунда пути регионов FONBET Кубка России против белгородского «Салюта».
— Как оцениваете свою физическую форму перед игрой за «Амкал»?
— Главный тренер определит, — сказал Медведев «СЭ».
Если 70-летний Медведев сыграет в матче, то станет самым возрастным игроком в истории Кубка России. Игра пройдет в периоде с 9 по 11 сентября.
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12 сен 15:20
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