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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Алания» — ЦСКА: Нисимура вывел армейцев вперед

18:37
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ЦСКА во второй раз вышел вперед в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России против «Алании» — 2:1.

В середине второго тайма отличился нападающий Такума Нисимура. Японец забил с голевой передачи Ильзата Ахметова.

Все о Кубке — в разделе: сетка, расписание и результаты матчей

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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