«Алания» — ЦСКА: Нисимура вывел армейцев вперед
18:37
ЦСКА во второй раз вышел вперед в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России против «Алании» — 2:1.
В середине второго тайма отличился нападающий Такума Нисимура. Японец забил с голевой передачи Ильзата Ахметова.
#АланияЦСКА — 1??:2?? Нисимура выводит армейцев вперед pic.twitter.com/MOvjgGGy7e— Спорт-Экспресс (@sportexpress) September 25, 2019
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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября