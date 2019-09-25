ЦСКА во второй раз вышел вперед в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России против «Алании» — 2:1.

В середине второго тайма отличился нападающий Такума Нисимура. Японец забил с голевой передачи Ильзата Ахметова.

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