Алан Дзагоев: «Восстановление затягивается, на матч с «Аланией» приехал как турист»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев еще не знает, когда сможет вернуться на поле. Хавбек сборной России вместе с армейцами приехал в родную Северную Осетию на игру 1/16 финала Олимп-Кубка России против «Алании».

— Я приехал как турист. Восстановление затягивается. не могу сказать даже примерных сроков, не хочу зарекаться, — сказал Дзагоев во флеш-интервью перед матчем. — Всегда приятно приехать в родную республику к родным. Отличная атмосфера, полные трибуны.

— За кого будут болеть родные — за «Аланию» или родного сына?

— Думаю, за красивый футбол.

Трансляция матча «Алания» — ЦСКА