«Локомотив» победил «Акрон» в Кубке России, Комличенко оформил дубль за две минуты

«Локомотив» на выезде победил «Акрон» в матче группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:1. Игра проходила на «Самара Арене».

У гостей дубль оформил Николай Комличенко, забил на 47-й и 49-й минутах. 30-летний форвард преодолел отметку в 100 голов и вошел в «Клуб 100» «СЭ». У хозяев на 89-й минуте пенальти реализовал 18-летний хавбек Дмитрий Пестряков. В концовке матча защитник «Акрона» Денис Попенков отличился автоголом.

«Локомотив» набрал 9 очков и лидирует в группе D. Железнодорожники 1 октября примут ЦСКА в следующем матче Кубка страны.

«Акрон» с 5 очками — на третьей строчке. Тольяттинцы 1 октября сыграют в гостях с «Балтикой».