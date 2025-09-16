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16 сентября 2025, 20:42

«Локомотив» победил «Акрон» в Кубке России, Комличенко оформил дубль за две минуты

Руслан Минаев
Николай Комличенко.
Фото Global Look Press

«Локомотив» на выезде победил «Акрон» в матче группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:1. Игра проходила на «Самара Арене».

У гостей дубль оформил Николай Комличенко, забил на 47-й и 49-й минутах. 30-летний форвард преодолел отметку в 100 голов и вошел в «Клуб 100» «СЭ». У хозяев на 89-й минуте пенальти реализовал 18-летний хавбек Дмитрий Пестряков. В концовке матча защитник «Акрона» Денис Попенков отличился автоголом.

«Локомотив» набрал 9 очков и лидирует в группе D. Железнодорожники 1 октября примут ЦСКА в следующем матче Кубка страны.

«Акрон» с 5 очками — на третьей строчке. Тольяттинцы 1 октября сыграют в гостях с «Балтикой».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
16 сентября 2025, 18:45. Самара Арена (Самара)
Акрон
1:3
Локомотив

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Николай Комличенко
Кубок России
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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