«Акрон» — «Локомотив»: видео голов матча Кубка России

«Локомотив» на выезде победил «Акрон» в матче группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:1.

У гостей дубль оформил Николай Комличенко, забил на 47-й и 49-й минутах. 30-летний форвард преодолел отметку в 100 голов и вошел в «Клуб 100» «СЭ». У хозяев на 89-й минуте пенальти реализовал 18-летний хавбек Дмитрий Пестряков. В концовке матча защитник «Акрона» Денис Попенков отличился автоголом.

47-я минута. Комличенко — 0:1

49-я минута. Комличенко — 0:2

88-я минута. Пестряков (пенальти) — 1:2

90+4-я минута. Попенков (автогол) — 1:3