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«Акрон» — «Локомотив»: видео голов матча Кубка России

Руслан Минаев
Игроки «Локомотива».
Фото ФК Локомотив

«Локомотив» на выезде победил «Акрон» в матче группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:1.

У гостей дубль оформил Николай Комличенко, забил на 47-й и 49-й минутах. 30-летний форвард преодолел отметку в 100 голов и вошел в «Клуб 100» «СЭ». У хозяев на 89-й минуте пенальти реализовал 18-летний хавбек Дмитрий Пестряков. В концовке матча защитник «Акрона» Денис Попенков отличился автоголом.

47-я минута. Комличенко — 0:1

49-я минута. Комличенко — 0:2

88-я минута. Пестряков (пенальти) — 1:2

90+4-я минута. Попенков (автогол) — 1:3

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
16 сентября 2025, 18:45. Солидарность Самара Арена (Самара)
Акрон
1:3
Локомотив

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Кубок России
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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