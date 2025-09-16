Нападающий «Локомотива» Комличенко вошел в «Клуб 100» «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко стал 34-м членом «Клуба 100» «СЭ».

Форвард отличился дублем в матче с «Акроном» в FONBET Кубке России, эти голы стали для него 100-м и 101-м в карьере. Футболист догнал по этому показателю бывшего полузащитника сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса.

На счету 30-летнего Комличенко 38 голов в чемпионатах России, 8 — в Кубках и Суперкубках страны, 1 — за сборную России, 7 — в еврокубках и 47 — в иностранных чемпионатах.