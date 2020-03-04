Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков вывел команду вперед в матче 1/4 финала Олимп — Кубка России против «Ахмата». Он отличился в дополнительное время — 2:1.

«Зенит» получил право на угловой. После подачи игроки «Ахмата» выбили мяч из штрафной, но его подхватил Жирков и в одно касание мощно пробил по воротам. После небольшего рикошета мяч влетел в сетку. Голкипер грозненцев Евгений Городов даже не дернулся, так как был закрыт игроками.