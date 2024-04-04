«Ахмат» — «Оренбург»: стартовые составы на матч Кубка России
Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Оренбурга» на матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
Игра пройдет на «Ахмат-Арене» в Грозном. Начало — в 19.30 по московскому времени.
За гостей впервые с марта прошлого года сыграет Андрей Малых. 35-летний защитник выйдет на поле с капитанской повязкой.
«Ахмат»: Опарин, Ловат, Шатара, Уциев, Челикович, Бериша, Швец, Камило, Камилов, Ковачев, Конате.
Запасные: Шелия, Гандри, Тодорович, Ибишев, Семенов, Олейников, Садулаев, Тимофеев, Мацуев, Агаларов, Ильин.
«Оренбург»: Ходанович, Горбани, Башич, Малых, Гойкович, Прохин, Титков, Сидоров, Марин, Гюрлюк, Куэро.
Запасные: Кеняйкин, Томпсон, Адамов, Столбов, Сиваков, Михайлов, Обухов.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Оренбург».