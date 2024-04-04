«Ахмат» — «Оренбург»: стартовые составы на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Оренбурга» на матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «Ахмат-Арене» в Грозном. Начало — в 19.30 по московскому времени.

За гостей впервые с марта прошлого года сыграет Андрей Малых. 35-летний защитник выйдет на поле с капитанской повязкой.

«Ахмат»: Опарин, Ловат, Шатара, Уциев, Челикович, Бериша, Швец, Камило, Камилов, Ковачев, Конате.

Запасные: Шелия, Гандри, Тодорович, Ибишев, Семенов, Олейников, Садулаев, Тимофеев, Мацуев, Агаларов, Ильин.

«Оренбург»: Ходанович, Горбани, Башич, Малых, Гойкович, Прохин, Титков, Сидоров, Марин, Гюрлюк, Куэро.

Запасные: Кеняйкин, Томпсон, Адамов, Столбов, Сиваков, Михайлов, Обухов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Оренбург».