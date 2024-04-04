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Сегодня, 18:30

Титов считает, что «Спартак» и «Зенит» с первых минут должны были играть основой

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Игроки «Спартака».
Фото ФК «Спартак»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» поделился мнением о поражении красно-белых от «Зенита» (1:2) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Неплохой первый тайм в исполнении «Спартака», — говорит Титов. — Но после перерыва все встало на свои места. Эх, если бы таймы поменять местами... Однако имеем то, что имеем. Во второй половине встречи Семак уже выпустил на поле состав, приближенный к основе. Не все еще решено в этом противостоянии. Правда, как мы знаем, в Питере «Зенит» обычно закрывает все вопросы и окончательно склоняет чашу весов в свою пользу.

— Удивили такие экспериментальные составы команд?

— На мой взгляд, когда на стадион приходит такое количество болельщиков, играть должна основа! У тебя есть сегодняшний матч, который ты должен выиграть, а зритель — получить удовольствие не только от результата, но и от качества футбола. Знаете, что говорил Олег Иванович Романцев, когда мы ехали играть на Кубок в регионы, в небольшие города?

— Что?

— Наш главный тренер на выезд брал вообще всех основных футболистов. У нас, правда, тогда не было 25 игроков в обойме, а всего где-то 17-18. И когда Романцева спрашивали, не хочет ли он дать отдохнуть ведущим игрокам с учетом того, что полкоманды выступает в сборных, «Спартак» принимает участие в Лиге чемпионов и так далее, он отвечал: «Мне не простят, если я привезу сюда дублеров, потому что болельщик приходит именно на основу». Вот мне такой подход ближе.

Ответная игра команд пройдет 17 апреля на «Газпром Арене».

Полностью интервью Егора Титова читайте на сайте «СЭ»

Егор Титов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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