Каррера — о критике Абаскаля в адрес игроков «Спартака»: «Я никогда не делал этого публично»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова Гильермо Абаскаля, раскритиковавшего игроков красно-белых за недостаток самоотдачи в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (1:2).

Игра между командами прошла 3 апреля на «Лукойл Арене». У красно-белых гол забил Манфред Угальде. Гости ответили дублем Педро.

«Я никогда не делал этого публично. Я всегда брал на себя ответственность, но у каждого свой образ мышления и действия соответственно!» — сказал Каррера «СЭ».

Ответный матч «Зенита» и «Спартака» состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».