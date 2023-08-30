Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 16:15

«Сочи» — ЦСКА: прямая трансляция матча FONBET Кубка России.

Матч Кубка России «Сочи» — ЦСКА пройдет 30 августа.
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Сочи» и ЦСКА сыграют в 3-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи в среду, 30 августа. Начало игры — в 17:15 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Сочи» — ЦСКА можно на федеральном спортивном телеканале «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 17:00.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Формальные события игры «Сочи» — ЦСКА доступным в нашем матч-центре.

«Сочи» занимает второе место в группе А с 3 очками, а ЦСКА с тем же числом очков — четвертый. Армейцы на данный момент уступают своему сопернику и «Факелу» по дополнительным показателям.

Кубок России
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Как ЦСКА будет играть без топ-вратаря? Кем можно заменить Федотова?
Минус Хачанов и Потапова. Кто из россиян не оправдал надежд на старте US Open
Площадь пожара в Геленджике выросла до 118 га
Следователи передали найденную 16-летнюю фигуристку маме
Найденная фигуристка Горбачева отрицает связь своего исчезновения с фигурным катанием
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Ахмат» — «Крылья Советов»: прямая трансляция матча FONBET Кубка России
Паршивлюк: «Дебют Чавеса и Карраскаля вышел так себе»
Булыкин предположил, почему «Спартак» разгромил «Динамо» в матче FONBET Кубка России
Игрок «Спартака» Чернов: «Между победой 4:3 и выигрышем на ноль все выберут первый вариант»
Чернов считает, что после матча с «Динамо» у Абаскаля появилось много новых мыслей
Чернов: «Бабич играет надежно, сейчас «Спартаку» это как раз и нужно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ахмат» — «Крылья Советов»: прямая трансляция матча FONBET Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости