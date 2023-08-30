«Сочи» и ЦСКА сыграют в 3-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи в среду, 30 августа. Начало игры — в 17:15 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Сочи» — ЦСКА можно на федеральном спортивном телеканале «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 17:00.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Формальные события игры «Сочи» — ЦСКА доступным в нашем матч-центре.

«Сочи» занимает второе место в группе А с 3 очками, а ЦСКА с тем же числом очков — четвертый. Армейцы на данный момент уступают своему сопернику и «Факелу» по дополнительным показателям.