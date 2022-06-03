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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 19:12

Агент Джикии рассказал, благодаря кому капитан «Спартака» смог сыграть в финале БЕТСИТИ Кубка России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Георгий Джикия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, как футболист готовился сыграть в финале БЕТСИТИ Кубка России после повреждения глаза.

«Хочу лично от себя выразить огромную благодарность медицинскому штабу «Спартака», главному доктору Глебу Чернову. Он лично ездил и искал консультации. Буквально перед предыгровой тренировкой Георгию попала в глаз некая соринка. Это было практически на территории стадиона. Он попытался потрогать ее и почувствовал резкую боль. Глаз начал наливаться слезами, его было больно открыть.

Впоследствии оказалось, что очень серьезно повреждена роговица глаза. Это была суббота, вторая половина дня, толком ничего не работает. Нашли хорошего офтальмолога, привезли Георгия. Там прописали кучу лекарств, капнули обезболивающее. Вечером и утром перед игрой ему ставили линзу. Предпринималось все, чтобы человек мог играть. Георгий играл в контактной линзе, постоянно капал обезболивающее средство, которое нельзя было капать часто. Сколько мог, он вытерпел. В начале второго тайма доктора ему это и капали", — сказал Шпинев «СЭ».

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⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
Георгий Джикия
0
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