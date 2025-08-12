Шилов — о конкуренции с Луисом Энрике: «Я у всех учусь. Хорошо, что есть такие классные игроки»

Полузащитник «Зенита» Вадим Шилов прокомментировал конкуренцию с Луисом Энрике.

— Каково тебе конкурировать с Луисом Энрике?

— Я сначала у всех учусь, беру для себя что-то. Наоборот, хорошо, что есть такие классные игроки.

— Что Сергей Семак сказал после игры?

— Честно говоря, я его не видел, когда вышел. Не встречался больше.

— Что сказали партнеры?

— Сказали: молодец. Главное — дальше работать.

17-летний хавбек деюбютировал за основную команду сине-бело-голубых в матче FONBET Кубка России против «Рубина» (3:0). Он заработал пенальти и забил гол.