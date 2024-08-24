Обозреватель «СЭ» — перед матчем «Зенита» со «Спартаком».

Год назад с матча против «Зенита» начался обвал Абаскаля

У читателей, давно это заметил, память великолепная. Когда что-то задевает их за живое, никаких сроков давности не существует — все восстановят в памяти, все найдут, все процитируют. Что в их собственной жизни было час назад — могут не вспомнить, а что касается их любимой команды — до мельчайших деталей.

Когда на днях, после прошлого тура, я заикнулся о том, что вот он для «Спартака» — шанс показать себя, тем более у «Зенита», скорее всего, не будет ни Вендела, ни Максима Глушенкова, один ехидный подписчик из Санкт-Петербурга припомнил мне заголовок из прошлогоднего текста перед матчем двух этих команд в пятом туре в Москве: «Спартак» должен схватить «Зенит» за горло, если хочет стать чемпионом. Когда, если не сейчас?"

Текст этот встал на сайт «СЭ» почти ровно год назад, 20 августа 2023-го. Сыграно было на тур меньше, красно-белые опережали сине-бело-голубых на два очка — девять против семи — и встречались с «Зенитом» дома. Петербуржцы, потеряв в то межсезонье Малкома, Деяна Ловрена и Далера Кузяева, а Родригао — временно из-за травмы, во втором туре сыграли вничью в Ростове, а в третьем уступили дома «Динамо». Хотя никто еще не мог предположить, что именно бело-голубые до последнего тура будут опережать действующего чемпиона в борьбе за золото.

Руслан Литвинов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак», тогда еще возглавляемый Гильермо Абаскалем, три стартовых матча чемпионата выиграл, и если у «Оренбурга» и «Балтики» — минимально дома, то у «Рубина» — крупно в гостях. Многое, как потом выяснилось, сломалось на финише четвертой игры — в Екатеринбурге. Еще на 89-й минуте красно-белые вели 2:1, но потом пропустили два мяча, и Абаскаль настолько разозлился на совершившего единственную ошибку одного из самых талантливых игроков команды Руслана Литвинова, что вышвырнул его из основы фактически на весь остаток своего времени в «Спартаке». Логики в этом не просматривалось вообще никакой.

Тем не менее об обвале, который Абаскаля, как выяснилось, уже ждал у порога, еще не говорило ничто. Мало ли — ну обуяло команду умопомрачение на финише одного матча, чего не бывает. Тем более что «Урал» в тот момент феерил, обогнал «Спартак» и вознесся на первое место в таблице, где пробудет еще тур — с четырьмя победами и одной ничьей. Скажи тогда Григорию Иванову, что по итогам того сезона команда вылетит — ой, не завидую тому, кто бы это произнес...

«Спартак» же — о чем не преминул хихикнуть петербуржский подписчик — «схватил за горло» «Зенит» так крепко, что проиграл 1:3. Могу добавить к этому заголовок своего текста по итогам той встречи: «Профессор Семак и студент Абаскаль. Проваленный экзамен на «Открытии». И пояснить, что предложение схватить за горло было вовсе не прогнозом, а условием, при котором «Спартак» сможет в том сезоне бороться за чемпионство.

Так, в общем, и произошло: далеко не божественный, как показали не только предыдущие, но и последующие события чемпионата, «Зенит» укатал красно-белых на их поле, и больше ничего хорошего Абаскаль в Тушине уже не видел. Далее были 0:0 дома с «Ахматом» (это, как мы видим, уже традиция), 0:2 в Краснодаре с депрессивным уходом на перерыв для сборных. После вроде возник лучик света в конце тоннеля в виде двух 1:0 над «Сочи» и «Динамо», и тут — 0:4 в Самаре. До зимнего перерыва будут еще проигрыши в Воронеже и Грозном, и пусть они чередовались с победами — с Абаскалем уже всем все станет ясно. «Лукойл» потеряет время, не уволив его зимой (а то и раньше), вынужден будет все-таки сделать это по весне, Владимир Слишкович выдаст удивительный отрезок без поражений (начавшийся, кстати, с 0:0 на «Газпром-Арене»), но даже для бронзы это окажется поздно.

В общем, тот домашний проигрыш «Зениту» стал для Абаскаля переломным. До него тема борьбы за золото (что для спартаковских болельщиков, впрочем, в начале сезона обязательная программа) еще звучала, после — уже нет.

Сергей Семак и Гильермо Абаскаль. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зачем Медведев «спалил» всех травмированных? Или гендир блефует?

Что же тогда провалил Абаскаль? Сейчас уже с трудом верится, что в воротах «Спартака» против самого грозного соперника мог оказаться Илья Свинов — да еще и после 2:3 в Екатеринбурге и семи пропущенных мячей в двух матчах. Но оказался.

Пяти результативных матчей подряд Тео Бонгонды (сейчас это уже кажется «преданьями старины глубокой») стало недостаточно, чтобы Гильермо выпустил его в стартовом составе. Нет, на поле вышел Хесус Медина. Как и целая группа других игроков, малопривычная к обязательной против «Зенита» игре в отборе — понятно, что Квинси Промес и Александр Соболев тогда (как же быстро летит время!) были обязательной программой, но ведь еще и, например, Виктор Мозес вместо Романа Зобнина, Михаил Игнатов...

«Зенит» до такой степени легко выигрывал всю борьбу, что первый фол совершил на 24-й минуте. Первый тайм — напоминаю, на своем поле — стал для «Спартака» столь ужасен, что xG, индекс вероятных голов, составил у него 0,03 процента. Три сотых! Для такого показателя надо было фактически не переходить на верхнюю треть поля. Что красно-белые с успехом и делали.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Второй тайм после появления Наиля Умярова и Бонгонды получился лучше, но свои шансы «Спартак» не использовал, а «Зенит» — реализовал. И именно в той игре Сергей Семак впервые — и, как выяснилось, навсегда — убрал в запас профессионального авантюриста Роберта Ренана, чего оказалось достаточно для обеспечения хотя бы относительного порядка в тылах. Нуралы Алип, казалось бы, менее мастеровит, чем бразилец, но он старательно выполнял игровое задание, бился и грыз землю, понимая, что вот он — его шанс. Казахскому парню, который в детстве потерял родителей и на днях душераздирающе рассказывал об этом в зенитовской телепрограмме Владиславу Радимову и Андрею Аршавину, суждено будет забить решающий гол в финале Кубка России «Балтике», и его бойцовские качества — лучшая иллюстрация того, что футболист должен быть сильнее конкурента не вообще, а здесь и сейчас. В тот день Семак счел Алипа сильнее Ренана, и это решение, за которое тренеру вполне могло «прилететь» от руководства, закладывавшегося на выгодную продажу бразильца, абсолютно оправдало себя.

Как и другое — выпустить в основе не проходившего предсезонку с командой, но, видимо, все ему доказавшего в тренировочном процессе Вендела, который сделал в ворота Свинова дубль. Теперь бразилец из-за травмы, судя по всему, недоступен.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев на днях плеснул еще керосинчику в моральное состояние своих болельщиков из-за обилия повреждений перед «Спартаком», заявив, что в матче не сыграют не только Вендел с Глушенковым, но и Педро, Родригао и Ахметов. Даже петербуржские Telegram-каналы предположили, что, произнося такое вслух и фактически предоставляя сопернику стартовый состав, Медведев «стелет себе соломку».

Я все-таки не исключаю, что Александр Иванович, чью хитрость многие помнят еще со времен его работы в КХЛ, блефует. Едва ли сломавшего лучевую кость запястья Глушенкова Семак, рискуя более серьезной травмой, поставит — хотя что, мы не видели футболистов с лонгеткой? А вот выходу Педро не удивлюсь ничуть. И Медведева обвинять в дезинформации не буду — в таких методах информационной борьбы никакого криминала нет.

Но если действительно никого из трех основных травмированных игроков на поле не окажется, это станет для «Зенита» серьезной проверкой на прочность. Хотя бы потому, что предыдущий матч с «Химками» после травмы Глушенкова уже поставил некоторые вопросы на этот счет.

Максим Глушенков. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Спартаку» рано бить в литавры. «Зенит» — его первый серьезный соперник в чемпионате

Прошлогодняя масштабная летняя трансферная кампания «Зенита» по факту оказалась провальной. Из шести футболистов, пополнивших тогда команду с берегов Невы, сегодня в основе играет лишь один — Страхиня Эракович, а Денис Адамов выполняет функцию запасного вратаря за спиной застолбившего место в основе новичка Евгения Латышонка. Четверо остальных — Марио Фернандес, Ду Кейрос, Александр Коваленко и, наконец, на днях отправившийся в «Сандерленд» Вильсон Изидор — разъехались по различным новым адресам. По-моему, это все-таки слишком большой процент ошибок для спортивного блока сине-бело-голубых. Может, он и стоил им нервов до последнего тура прошлого чемпионата.

Весной у петербуржцев совершенно не ладилась игра в атаке, но все изменила покупка Глушенкова, выдавшего старт мечты. И вдруг после меганачала — перелом. И куча вопросов, вдруг возникших перед Семаком. Впрочем, на внутрироссийском уровне он не раз показывал умение их решать. По крайней мере, по сравнению со «студентом» Абаскалем.

Деян Станкович внешнего впечатления студента не производит никак, но чемпионат России для него — пока тоже место, которое он только изучает. И, хотя старт сезона выдался неплохим, в литавры бить крайне рано — ибо в соперниках по первенству пока были «Оренбург» (провал), «Химки», «Крылья Советов» и «Факел» (все как надо) и «Ахмат» (потерянный ключ от «автобуса»). «Зенит» станет первой сильной командой на его пути в лиге. Вот и посмотрим. Таких задач в РПЛ он пока и близко не решал.

«Спартак» подходит к матчу в Санкт-Петербурге без серьезных потерь, его состав постепенно стабилизируется, в лице Эсекиэля Барко и Манфреда Угальде определилась ведущая связка в атаке (как в свое время Алекс и Веллитон), а Станкович не производит впечатления человека, который в поисках наилучшего решения перед «Зенитом» будет готов перехитрить сам себя. То есть поступить так, как Абаскаль год назад.

Тогда молодой испанский тренер, порываясь схватить за горло «Зенит», промахнулся и ткнул в кадык самого себя. Да так, что «в зобу дыханье сперло», и так вплоть до весеннего увольнения из «Спартака». Не уверен, что Станкович в курсе этой истории, но она ведет к такому выводу, что проигрыш «Зениту» может, конечно, не сразу, но сильно ударить по тренерской судьбе в «Спартаке». На данный момент большая часть аудитории относится к сербу с симпатией, и в субботу его задача-минимум — чтобы этой симпатии не стало меньше. Весенние 0:0 его предшественника Слишковича — психологически штука хорошая, поскольку говорят о том, что иметь дело с «Зенитом» на его поле, оказывается, можно, причем даже в гораздо более сильном составе, чем, по всей видимости, тот, который выйдет на поле 24 августа.

«Спартак», напомню, не выигрывал в Санкт-Петербурге в матчах чемпионата аж с весны 2012 года. Дюжину лет. Разумеется, не едет он фаворитом на «Газпром-Арену» и сейчас, но предматчевые расклады — выскажусь осторожно — дают на это определенные шансы. Мне очень интересно, насколько смело при таких обстоятельствах сыграет Станкович. Его стратегия в этом матче продемонстрирует, кто он как тренер по натуре — смельчак или перестраховщик.