«Рассчитываю попасть в сборную России. Буду ждать звонка Черчесова!»

Интервью с защитником «Сочи» Иваном Миладиновичем.

26-летний центральный защитник Иван Миладинович в «Сочи» с 2018 года. Прошел ФНЛ, а теперь вместе с командой претендует на попадание в еврокубки.

— Прошлый сезон «Сочи» закончил почти в подвале таблицы, а теперь в группе лидеров. Что случилось? — вопрос Миладиновичу.

— Прошлым летом мы хорошо усилились. Да, ушли Кокорин и Мостовой, но пришли Жоаозиньо, Юсупов, Маммана... Вдобавок у нас хорошая атмосфера в раздевалке. Мы заслуженно находимся на своем месте в таблице, но можем подняться и еще выше.

— Сейчас «Сочи» на четвертом месте. Есть цель побороться за первую тройку?

— Амбиции есть. У нас собралась хорошая команда, будем стараться показывать хороший результат. Наша цель — занять самое высокое место!

— Если бы ваша команда выступила в еврокубках вместо «Ростова» или «Динамо», то на их месте добилась бы лучшего результата?

— Это футбол, никто не может знать. Но я считаю результаты «Динамо» и «Ростова» неудачными. Они были сильнее своих соперников. Сами мы в еврокубках не участвовали, но будем бороться за них в этом сезоне до последней капли крови.

— В недавнем скандальном матче Тедеско обвинял Бородина в расизме. Вас его слова удивили?

— Знаю, что там произошел какой-то конфликт, но я не в курсе. Ребята разговаривали на эту тему, но я как-то прослушал. Мне кажется, что ничего серьезного не произошло. Думаю, это просто недопонимание между Тедеско и Бородиным.

— Еще Доменико размахивал руками и, как говорят, кричал в сторону резервного арбитра. Вам это не показалось странным?

— Да, показалось. Это некрасиво! Тренер должен знать, как себя вести. Ему надо со своими ребятами работать, а не кричать что-то судьям. Иногда в нашу сторону тоже ошибаются, но в жизни так бывает. В «Сочи» не обращают на это внимания.

— Какие у вас сложились отношения с Алекандром Кокориным?

— Он хороший человек! Это один из лучших игроков, с которыми я играл. Не только я, но и вся команда его приняла, все с ним общались.

— Саша раньше вляпывался в разные скандалы и еще недавно отбывал наказание в колонии. В жизни он не похож на скандального человека?

— Он не такой! Я раньше вообще обо всем этом не знал. Только когда он присоединился к команде, кто-то из пацанов мне об этом рассказал. Честно говоря, я тогда удивился. Мы полгода тренировались вместе, он вообще не был похож на скандалиста. Не мог поверить, что такие инциденты были возможны, потому что это совсем другой человек.

— Уже идут разговоры о его возможном возвращении в «Сочи». Вы бы хотели, чтобы он вернулся?

— Да, для нас это было бы большое усиление. У него на данный момент не получается в «Спартаке», но он хороший нападающий. Это просто неудача, что пока у него там не идет игра.

— Еще в вашей команде был Адиль Рами. Он успел чем-то запомниться?

— Нет, он мало времени проводил с нами. Он был с коллективом не столько, сколько хотелось бы. При этом у Рами еще шло восстановление от травмы, много времени тренировался сам.

— Он не вел себя как звезда?

— Нет, он нормальный пацан.

— В РПЛ есть несколько ваших соотечественников, один из которых Марко Николич. Что вы о нем знаете?

— Он хорошо тренировал в «Партизане», они брали с ним чемпионат и кубок. Это один из лучших тренеров Сербии, его считают у нас топовым. Много молодых игроков «Партизана», которым Николич дал шанс, потом перешли в большие клубы. Друзья мне говорили, что он может многого добиться.

— Бывают моменты, когда вы играете предельно жестко. Можете назвать себя костоломом?

— Считаю себя жестким защитником, но я не костолом. К тому же защитник должен быть жестким.

— Возникало ли когда-то ощущение, что вас боится соперник?

— Иногда бывает, да. Но нужно всегда понимать, что это не ММА, а футбол. У меня была только история с Чаловым, где я сломал ему нос. Это было случайно, и я извинился перед Федором. Такой момент был только один, я переживал за произошедшее.

— Насколько я знаю, вы собираетесь получать российский паспорт. Это так?

— У меня есть план сделать российский паспорт. В течение этого года я уже должен его получить.

— Зачем он вам нужен?

— Просто я люблю Россию, и мне нравится футбол здесь. Хочу задержаться в премьер-лиге.

— Рассчитываете попасть в сборную России после получения паспорта?

— У меня хороший возраст для защитника, поэтому рассчитываю. Буду стараться хорошо играть. Может быть, кто-то и позвонит. Буду ждать звонка Черчесова!

— Вы влюбились в Россию?

— Скажу так: она очень похожа на Сербию своим менталитетом. Я считаю, что Россия — это наши православные братья. Еще, например, быстро получилось выучить язык. Мне понадобилось на это всего полгода.

— Нравятся какие-то конкретные места в нашей стране?

— Был в Питере, там красивые музеи. Нравятся бани. У моего крестного отца были постоянные рейсы из Сербии в Россию. Он мне рассказывал о стране. Теперь мне интересно самому на все это смотреть.

— Пробовали русскую водку?

— Один раз только. Это вообще не мое, мне сразу после того раза стало плохо. Больше не пил ее.

— Как вы относитесь к высказываниям, что «Сочи» — это фарм-клуб «Зенита»?

— Я не знаю, почему так говорят. А то, что игроки «Зенита» переходят в «Сочи», — это точно не значит, что мы их фарм-клуб. В последнем матче с питерцами у нас было несколько моментов, в которых мы могли забить и все перевернуть. При счете 2:2 много чего могло бы произойти.

— Вы когда-нибудь общались с Борисом Ротенбергом?

— Лично не общался, но он приезжает смотреть игры. После одной из побед он заходил. Говорил, что мы молодцы.

— Кто главный шутник в раздевалке «Сочи»?

— Антон Заболотный любит шутить. Мы с ним дружим, он отличный парень и друг. Многие обсуждали, почему его вызвали в сборную... Я смотрю на каждую игру Забы: он забивает и становится одним из лучших игроков на поле. Все заслуженно, он хороший нападающий.

— Какую цель в карьере ставите перед собой?

— Хочу выиграть в РПЛ и когда-нибудь попробовать себя в одной из лучших европейских лиг.

Данил Алешин