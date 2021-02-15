Рондон возвращается в Россию. Год назад он чуть не перешел в «МЮ»

Как новичок ЦСКА Саломон Рондон провел последние пять с половиной лет?

Жертва лимита

Венесуэлец впервые приехал в Россию в августе 2012-го — в «Рубине» Курбана Бердыева Рондон играл отлично, и в начале 2014 года казанцы выгодно продали форварда «Зениту». Если верить Transfermarkt, то «Рубин» купил Рондона у «Малаги» за 9 миллионов евро, а продал — за 18.

В Санкт-Петербурге южноамериканец стал чемпионом России и набил достойную статистику: 28 голов и 8 голевых передач в 58 матчах. Но безоговорочно основным форвардом Рондон у Андре Виллаш-Боаша не стал. Мешал лимит: в сезоне-2014/15 в чемпионате России разрешалось выставлять максимум семь легионеров на поле, и «Зениту» было сложно вписываться в ограничения. Поэтому весной 2015-го чаще всего место центрфорварда занимал Халк, а на привычной позиции бразильца на фланге атаки появлялся обладатель паспорта РФ Александр Рязанцев.

Показательно, что той весной в плей-офф Лиги Европы «Зенит» провел шесть матчей, и во всех Рондон играл с первых минут — лимит не мешал. А в чемпионате венесуэлец почти всегда выходил как минимум на замену, но ему этого точно было мало. Плюс со следующего сезона лимит ужесточили, поэтому «Зенит» летом спокойно отпустил нападающего, когда пришло приемлемое предложение — «Вест Бромвич» заплатил за Рондона 15 миллионов фунтов (самый дорогой трансфер для английского клуба на момент сделки), то есть петербуржцы почти не потеряли в деньгах при перепродаже.

Статистика Рондона.

Покоритель «МЮ»

«Вест Бром» в том сезоне возглавлял Тони Пьюлис — король классического британского футбола. «Дрозды» играли упрощенно — фланговые подачи на высокого форварда были отличительной чертой той команды. Поэтому прыгучий и рослый Рондон сразу же влился в стартовый состав и начал приносить пользу команде. Уже в 3-м туре, в матче с «Челси», он отдал голевую передачу, к тому же Джон Терри заработал красную карточку за фол на венесуэльце, а в 4-м туре гол Рондона принес «Вест Брому» победу над бывшей командой Пьюлиса — «Стоук Сити».

Сезон-2015/16 прошел для Рондона хорошо: «Вест Бромвич» финишировал 14-м и избежал вылета, сам венесуэлец в премьер-лиге забил девять мячей. Один из голов Саломона позволил «дроздам» прервать победную серию «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гала — «Вест Бром» выиграл со счетом 1:0. А еще в декабре Рондона дисквалифицировали на три матча за жесткую стычку с Дэном Гослингом из «Борнмута».

Y por ?ltimo, esta es la agresion del venezolano Rondon al jugador del #Bournemouth Gosling. Fue roja. #AFCB pic.twitter.com/iQ9Ni8omSk — Pablo Caballo (@PabloHorsetox) December 19, 2015

Дебютный сезон в Англии венесуэлец провел настолько классно, что летом Mirror сообщил об интересе к нему «Барселоны». Конечно, дальше слухов дело не двинулось, но Рондон и в следующем сезоне продолжил покорять АПЛ. В частности, в декабре 2016-го южноамериканец оформил хет-трик в матче со «Суонси» всего за 13 минут, причем все мячи были забиты головой.

HIST?RICO! Hat Trick de Salom?n Rond?n @salorondon23 le da la victoria al West Brom ante el Swansea #PremierLeague pic.twitter.com/2bApLG6b5T — ?Agencia Marketing (@AgenciaApuestas) December 15, 2016

Невольный костолом

В 2017-м Рондон впервые мог оказаться в Китае: Daily Mail писала, что «Тяньцзинь Цюаньцзянь» был готов заплатить за венесуэльца целых 32 миллиона фунтов. Затем и Курбан Бердыев интересовался, может ли Рондон вернуться в «Рубин». Но форвард остался в Англии, и после прорывного сезона (10-е место в чемпионате-2017/18) «Вест Бромвич» рухнул в самый хвост таблицы. С последнего места «дрозды» вылетели в чемпионшип.

Рондон и в третьем сезоне оставался основным центрфорвардом команды, стабильно забивал (9, 8 и 7 голов последовательно в трех чемпионатах). Но в последний год, помимо вылета «Вест Брома», произошло еще одно неприятное событие: в матче с «Эвертоном» в январе 2018-го полузащитник Джеймс Маккарти получил двойном перелом ноги после столкновения с Рондоном. Саломон был настолько шокирован эпизодом, что заплакал прямо на поле.

Just after Rondon accidentally kicked McCarthy & broke his leg ? pic.twitter.com/d51jNhR3kV — Footy Accumulators (@FootyAccums) January 20, 2018

Преданный Бенитесу

После вылета «Вест Бромвича» Рондон перешел в «Ньюкасл» — было очевидно, что в чемпионшипе южноамериканец играть не будет. У Рафаэля Бенитеса Саломон не сразу, но стал основным и даже установил личный рекорд по голам в премьер-лиге за сезон — 11. Среди них — дубль в ворота «Борнмута», а также голы в ворота «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Эвертона».

?? Salom?n Rond?n's second goal in the victory over AFC Bournemouth has been shortlisted for November's @carling Goal of the Month!



?? https://t.co/Ju5HICyr6j #NUFC pic.twitter.com/LJhfdvHya3 — Newcastle United FC (@NUFC) December 7, 2018

«Ньюкасл» закончил чемпионат на 13-м месте, после чего Бенитес ушел — истек срок контракта. Тем же летом испанский тренер отправился в «Далянь Ифан» и первым делом переманил к себе Рондона. Сам венесуэлец после трансфера признался: «Мне было грустно покидать «Ньюкасл». Но когда ушел Бенитес, я не мог там остаться».

Сорванный переход в топ-клуб

В суперлиге Китая Рондон начал блестяще: три гола и две голевые передачи в четырех стартовых играх. И уже через полгода венесуэльца едва не арендовал «Манчестер Юнайтед». В начале 2020-го Уле Гуннар Сульшер активно искал центрального нападающего и обратил внимание на рынок Китая, так как чемпионат там был отложен из-за коронавируса. Рондон позже все рассказал: «МЮ» вел переговоры с моим агентом, а я просто ждал решения по телефону. В итоге «Юнайтед» подписал контракт с Игало из другого китайского клуба, но, думаю, я был действительно близок к трансферу».

Вплоть до июля Рондон не играл вообще, но для 2020 года это нормальная ситуация. Главное — практика в последние полгода и результативность. А с этим у венесуэльца все в порядке: во всех 14 матчах усеченного первого этапа чемпионата-2020 Рондон выходил в основе, забил девять голов, отдал четыре результативных паса. Весьма достойно, учитывая, что на счету «Даляня» всего было 18 голов.

Теперь Рондон в ЦСКА, и пока этот трансфер выглядит логичным: результативный форвард, знающий российскую премьер-лигу, способен на коротком отрезке выручить армейцев. Смущает лишь то, что венесуэльцу 31 год, и пик карьеры он уже преодолел.