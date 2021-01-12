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Миладинович в сборной России? Почему бы и нет!

Наталья Юрина
Наталья Юрина
Корреспондент
Сегодня, 14:35
Иван Миладинович (слева). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Иван Миладинович (слева). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Серб надеется на звонок от Станислава Черчесова.
Иван Миладинович (справа).«Рассчитываю попасть в сборную России. Буду ждать звонка Черчесова!«

Защитник «Сочи» Иван Миладинович в интервью «СЭ» заявил, что в скором времени получит российское гражданство. 26-летний серб также признался, что рассчитывает попасть в сборную России.

— У меня есть план сделать российский паспорт. В течение этого года я уже должен его получить. Рассчитываю ли попасть в сборную России? У меня хороший возраст для защитника, поэтому рассчитываю. Буду стараться хорошо играть. Может быть, кто-то и позвонит. Буду ждать звонка Черчесова! — сказал Миладинович.

Натурализация иностранцев — нормальное явление в современном спортивном мире. К примеру, основные футболисты сборной России — голкипер Гильерме и правый защитник Мариу Фернандес. Логичное решение для обоих игроков, учитывая, что в родную команду Бразилии они попали бы вряд ли из-за высокой конкуренции.

Наверное, Миладиновичу было бы проще. Ведь в состав сборной Сербии, к примеру, проходит Спаич, принадлежащий «Краснодару», но выступающий за «Фейеноорд» на правах аренды. Однако Иван выбирает Россию. Правильно ли?

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Как играет в «Сочи»

Иван выступает за российский клуб с лета 2018 года. До этого он играл только за сербские команды. Вместе с Миладиновичем «Сочи» прорвался в РПЛ: на счету защитника — два гола в ФНЛ-2018/19.

В прошлом сезоне Иван был основным футболистом сочинцев. Он провел 1925 минут в РПЛ, став четвертым игроком команды по этому показателю. Другая интересная статистика:

— лидерство вместе с Мевлей по выносам (4,9 за матч);

— второе место по блокировкам (0,7 за матч);

— пятое место по перехватам (1,8 за матч);

— третье место по среднему количеству передач (41,3 за матч).

В текущем сезоне Миладинович проводит на поле меньше времени: 963 минуты в РПЛ (12-е место в команде). Логично, ведь в обороне обострилась конкуренция. Состав «Сочи» пополнили защитники Терехов и Маммана.

При этом Миладинович по-прежнему хорош на выносах (2,4 за матч, третье место в команде) — видимо, помогают габариты (рост 187 см). И в плане блокировок (0,4 за матч, тоже третье место).

Статистика Ивана Миладиновича в РПЛ

Минуты

Голы

Отборы

Перехваты

Выносы

Блокировки

Фолы

Среднее количество передач

2019/20

1925

-

1,2

1,8

4,9

0,7

1,1

41,3

2020/21

963

1

0,9

1,1

2,4

0,4

0,8

28,2
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и&nbsp;полузащитник Алексей Миранчук.Станислав Черчесов: «Надо вовремя ставить футболиста на правильные рельсы. Если ты промолчал — предал игрока!«

Зачем сборной России

Все просто: самая проблемная позиция национальной команды — центр обороны. Основным защитником можно считать только Джикию. Остальное — эксперименты. Как в проигранном матче Лиги наций с Турцией (2:3), когда поменялась схема, а к Джикии добавились Семенов и Кудряшов, так и в провальной игре с Сербией (0:5), где в бой сначала бросили Дивеева, а затем — Евгеньева. Оба — футболисты молодежной сборной России.

Уже не раз говорилось о том, что выходом из положения могла бы стать натурализация. Правда, упоминался Жиго — партнер Джикии по центру обороны в «Спартаке». Все же клубные связки выглядят надежнее. Да и Жиго сейчас — один из лучших центральных защитников РПЛ. У Самюэля те же проблемы с конкуренцией: вряд ли в сборную Франции можно попасть из российского чемпионата. Впрочем, еще остается Алжир.

Однако и Миладинович — приемлемый вариант. В центре обороны все равно ротация. Значит, надо пробовать всех, кто может усилить эту позицию. К тому же у серба есть свои сильные стороны. Он надежен, хорош в верховой борьбе, может отдать качественный первый пас (особенно длинный). Допустим, тренерский штаб сборной выберет вариант с тремя центральными защитниками. Тогда Джикия сможет смело подключаться вперед (как он это делает в «Спартаке»), зная, что сзади есть подстраховка.

Наконец, Миладинович — серб, т. е. априори близкий России человек в плане культурного и политического аспектов. Он вряд ли столкнется с недовольством фанатов, которое преследует Гильерме и временами Фернандеса (из-за незнания русского языка). А еще будет полностью отдаваться игре за сборную, почти родную.

Кажется, Иван не зря рассчитывает на звонок от Черчесова. Остается доказать, что нужен.

В материале использована статистика whoscored.com

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