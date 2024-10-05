Илич уволен из «Пари НН». Его отставки ждали еще летом

Серба выгнали после спасенной ничьей с «Акроном».

«Пари НН» в 11-м туре РПЛ вырвал ничью с «Акроном» (2:2) — Зе Турбо сравнял счет уже на четвертой компенсированной минуте. Однако спасения в матче против тольяттинцев не хватило, чтобы главный тренер нижегородцев Саша Илич сохранил работу. Об отставке объявили сразу после матча.

Об увольнении говорили давно

Legalbet сообщал о вероятном разрыве сторон еще за несколько дней до игры с «Акроном». По информации источника, 46-летний тренер сам ожидал, когда его уволят, так как не получал удовольствия от работы. Также медиа подчеркнуло, что Илич ждал разрыва контракта, так как рассчитывал получить компенсацию. Ранее «Чемпионат» утверждал, что она составляет 300 тысяч евро.

«Это персональная информация, она чувствительная, — рассказал «СЭ» генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов о компенсации. — Не имею права разглашать. Пункт в контракте о неустойке? Как директор клуба я не имею права распространять информацию. У нас подписано соглашение о неразглашении».

Добавим, что первые слухи об увольнении серба появились еще в июле — «РБ Спорт» сообщал, что спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов предложил уволить Илича на фоне двух поражений на старте премьер-лиги. Тогда же клуб покинул первый ассистент главного тренера Величко Капланович.

Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кто заменит Илича

Legalbet информировал о переговорах «Нижнего» с Виктором Гончаренко и Владимиром Слишковичем еще до увольнения Илича. По информации журналиста Анара Ибрагимова, именно белорус является предпочтительной кандидатурой боссов нижегородцев. Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов подтвердил «СЭ», что клуб постарается назначить нового главного тренера в начале международной паузы.

«Конечно, мы имеем планы. Чуть позже объявим, надо дождаться, не сегодня. К началу паузы на сборные будет новый специалист? Да», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Сам Илич заявил, что ничего не знал об отставке до игры с «Акроном». При этом ранее он утверждал, что морально готов к увольнению. «Я ничего не знал до игры, а после матча мне сказали, что я больше не тренер. Таков футбол», — сказал Илич «СЭ».

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как «Пари НН» выступает в этом сезоне

«Нижний» идет в РПЛ на 11-м месте, на три очка оторвавшись от зоны переходных матчей. Правда, у всех команд внизу турнирной таблицы на момент написания материала еще оставалась игра в запасе. «Пари НН» оформил лишь одну победу в 11 предыдущих играх во всех турнирах, а во всех 16 встречах сезона клуб проиграл 11 раз.

В Кубке России нижегородцы уже утратили шансы на выход в плей-офф, набрав всего одно очко в пяти турах группового этапа.