«Краснодар» может побить антирекорд «Тосно»

В матче 24-го тура РПЛ «быки» на своем поле потерпели крупное поражение от «Ахмата» (0:5), во второй раз за сезон уступив с разницей в пять голов. Во втором матче весенней части турнира краснодарцы были разбиты в Москве «Спартаком» со счетом 1:6.

Команда Мусаева стала девятой, которая в XXI веке получала «-5» чаще чем один раз за чемпионат. Рекорд принадлежит «Тосно»: в единственный свой сезон в премьер-лиге клуб дважды получал по 0:5 и один раз — 0:6.

Команды, которые в одном чемпионате проигрывали два и более раз с разницей в пять мячей в XXI веке

Сезон Команда Тренер Матчи Количество матчей 2017/18 Тосно Дмитрий Парфенов Зенит (г) — 0:5, ЦСКА (г) — 0:6,

Уфа (г) — 0:5 3 2001 Черноморец Виктор Зернов,

Сергей Андреев Торпедо (д) — 0:5, Спартак (г) — 0:5 2 2013/14 Волга Юрий Калитвинцев,

Андрей Талалаев Спартак (г) — 1:6, Динамо (д) — 0:5 2 2014/15 Мордовия Юрий Семин Рубин (г) — 0:5, Зенит (г) — 0:5 2 2014/15 Ростов Миодраг Божович ЦСКА (г) — 0:6, Зенит (д) — 0:5 2 2016/17 Томь Валерий Петраков Локомотив (д) — 1:6, Ростов (д) — 0:6 2 2018/19 Анжи Магомед Адиев Краснодар (г) — 0:5, Зенит (г) — 0:5 2 2019/20 Ростов Валерий Карпин Зенит (г) — 1:6, Сочи (г) — 1:10 2 2020/21 Краснодар Мурад Мусаев Спартак (г) — 1:6, Ахмат (д) — 0:5 2

Краснодарцы потерпели самое крупное домашнее поражение в своей истории. Ранее рекордного результата в гостях у «быков» добивался «Челси», осенью 2020 года разгромивший черно-зеленых — 4:0.

Больше четырех мячей «Краснодар» пропустил в шестой раз. В Лиге Европы южан ранее огорчали «Базель» (0:5) и «Вольфсбург» (1:5), в чемпионате страны — «Зенит» (0:5), ЦСКА (1:5), «Анжи» (2:5) и «Спартак» (1:6).

Самые крупные поражения в истории «Краснодара»

Дата Турнир Тренер Вратарь Матч 07.03.2021 Чемпионат России Мурад Мусаев Станислав Агкацев Спартак (г) — 1:6 28.08.2011 Чемпионат России Славолюб Муслин Евгений Городов Зенит (г) — 0:5 19.09.2019 Лига Европы Мурад Мусаев Матвей Сафонов Базель (г) — 0:5 03.04.2021 Чемпионат России Мурад Мусаев Матвей Сафонов Ахмат (д) — 0:5 27.10.2013 Чемпионат России Олег Кононов Александр Фильцов ЦСКА (г) — 1:5 06.11.2014 Лига Европы Олег Кононов Андрей Дикань Вольфсбург (г) — 1:5 06.08.2009 Первый дивизион Нурбий Хакунов Александр Перов Носта (г) — 0:4 21.05.2011 Чемпионат России Славолюб Муслин Евгений Городов Спартак (г) — 0:4 06.12.2014 Чемпионат России Олег Кононов Андрей Дикань Зенит (г) — 0:4 21.08.2019 Лига чемпионов Мурад Мусаев Матвей Сафонов Олимпиакос П (г) — 0:4 28.10.2020 Лига чемпионов Мурад Мусаев Матвей Сафонов Челси (д) — 0:4

Для «Ахмата» субботний успех, напротив, оказался самым крупным за все время выступлений в элите российского футбола. Ранее грозненцы забивали по четыре безответных гола «Томи» и «Амкару».

Пять в истории чеченской команды случились во второй раз — в апреле 2017 года тогда еще «Терек» под руководством Рашида Рахимова одержал волевую победу над «Уралом» со счетом 5:2.

Самые крупные победы «Терека» / «Ахмата» в высшем дивизионе