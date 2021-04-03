«Краснодар» может побить антирекорд «Тосно»
Команда Мусаева стала девятой, которая в XXI веке получала «-5» чаще чем один раз за чемпионат. Рекорд принадлежит «Тосно»: в единственный свой сезон в премьер-лиге клуб дважды получал по 0:5 и один раз — 0:6.
Команды, которые в одном чемпионате проигрывали два и более раз с разницей в пять мячей в XXI веке
|
Сезон
|
Команда
|
Тренер
|
Матчи
|
Количество матчей
|
2017/18
|
Тосно
|
Дмитрий Парфенов
|
Зенит (г) — 0:5, ЦСКА (г) — 0:6,
|
3
|
2001
|
Черноморец
|
Виктор Зернов,
|
Торпедо (д) — 0:5, Спартак (г) — 0:5
|
2
|
2013/14
|
Волга
|
Юрий Калитвинцев,
|
Спартак (г) — 1:6, Динамо (д) — 0:5
|
2
|
2014/15
|
Мордовия
|
Юрий Семин
|
Рубин (г) — 0:5, Зенит (г) — 0:5
|
2
|
2014/15
|
Ростов
|
Миодраг Божович
|
ЦСКА (г) — 0:6, Зенит (д) — 0:5
|
2
|
2016/17
|
Томь
|
Валерий Петраков
|
Локомотив (д) — 1:6, Ростов (д) — 0:6
|
2
|
2018/19
|
Анжи
|
Магомед Адиев
|
Краснодар (г) — 0:5, Зенит (г) — 0:5
|
2
|
2019/20
|
Ростов
|
Валерий Карпин
|
Зенит (г) — 1:6, Сочи (г) — 1:10
|
2
|
2020/21
|
Краснодар
|
Мурад Мусаев
|
Спартак (г) — 1:6, Ахмат (д) — 0:5
|
2
Краснодарцы потерпели самое крупное домашнее поражение в своей истории. Ранее рекордного результата в гостях у «быков» добивался «Челси», осенью 2020 года разгромивший черно-зеленых — 4:0.
Больше четырех мячей «Краснодар» пропустил в шестой раз. В Лиге Европы южан ранее огорчали «Базель» (0:5) и «Вольфсбург» (1:5), в чемпионате страны — «Зенит» (0:5), ЦСКА (1:5), «Анжи» (2:5) и «Спартак» (1:6).
Самые крупные поражения в истории «Краснодара»
|
Дата
|
Турнир
|
Тренер
|
Вратарь
|
Матч
|
07.03.2021
|
Чемпионат России
|
Мурад Мусаев
|
Станислав Агкацев
|
Спартак (г) — 1:6
|
28.08.2011
|
Чемпионат России
|
Славолюб Муслин
|
Евгений Городов
|
Зенит (г) — 0:5
|
19.09.2019
|
Лига Европы
|
Мурад Мусаев
|
Матвей Сафонов
|
Базель (г) — 0:5
|
03.04.2021
|
Чемпионат России
|
Мурад Мусаев
|
Матвей Сафонов
|
Ахмат (д) — 0:5
|
27.10.2013
|
Чемпионат России
|
Олег Кононов
|
Александр Фильцов
|
ЦСКА (г) — 1:5
|
06.11.2014
|
Лига Европы
|
Олег Кононов
|
Андрей Дикань
|
Вольфсбург (г) — 1:5
|
06.08.2009
|
Первый дивизион
|
Нурбий Хакунов
|
Александр Перов
|
Носта (г) — 0:4
|
21.05.2011
|
Чемпионат России
|
Славолюб Муслин
|
Евгений Городов
|
Спартак (г) — 0:4
|
06.12.2014
|
Чемпионат России
|
Олег Кононов
|
Андрей Дикань
|
Зенит (г) — 0:4
|
21.08.2019
|
Лига чемпионов
|
Мурад Мусаев
|
Матвей Сафонов
|
Олимпиакос П (г) — 0:4
|
28.10.2020
|
Лига чемпионов
|
Мурад Мусаев
|
Матвей Сафонов
|
Челси (д) — 0:4
Для «Ахмата» субботний успех, напротив, оказался самым крупным за все время выступлений в элите российского футбола. Ранее грозненцы забивали по четыре безответных гола «Томи» и «Амкару».
Пять в истории чеченской команды случились во второй раз — в апреле 2017 года тогда еще «Терек» под руководством Рашида Рахимова одержал волевую победу над «Уралом» со счетом 5:2.
Самые крупные победы «Терека» / «Ахмата» в высшем дивизионе
|
Дата
|
Тренер
|
Матч
|
Голы
|
03.04.2021
|
Андрей Талалаев
|
Краснодар (г) — 5:0
|
Бериша-2, Харин, Семенов, Ионов, в свои ворота
|
13.09.2009
|
Вячеслав Грозный
|
Томь (д) — 4:0
|
Лахиялов-3, Петре
|
04.08.2014
|
Рашид Рахимов
|
Амкар (д) — 4:0
|
Рыбус-2, Лебеденко, Маурисиу
|
29.04.2017
|
Рашид Рахимов
|
Урал (д) — 5:2
|
Мбенг-2, Садаев, Лебеденко, Мохаммади
|
26.05.2013
|
Станислав Черчесов
|
Крылья Советов (д) — 4:1
|
Ндуасель-2, Аилтон, Кану
|
19.09.2015
|
Рашид Рахимов
|
Уфа (д) — 4:1
|
Маурисиу-2, Садаев, Рыбус
|
28.11.2015
|
Рашид Рахимов
|
Зенит (д) — 4:1
|
Рыбус-2, Митришев-2
|
30.10.2016
|
Рашид Рахимов
|
Урал (г) — 4:1
|
Балай-2, Динга, в свои ворота, Мбенг
|
22.04.2013
|
Станислав Черчесов
|
Ростов (г) — 3:0
|
Аилтон, Голенда, в свои ворота, Адилсон
|
12.04.2014
|
Рашид Рахимов
|
Ростов (д) — 3:0
|
Аилтон-2, Маурисиу
|
22.08.2015
|
Рашид Рахимов
|
Арсенал (д) — 3:0
|
Лебеденко, Маурисиу, Коморовски
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю