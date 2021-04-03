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«Краснодар» может побить антирекорд «Тосно»

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 20:55
«Краснодар» во второй раз за сезон проиграл с разницей в пять голов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Краснодар» во второй раз за сезон проиграл с разницей в пять голов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В матче 24-го тура РПЛ «быки» на своем поле потерпели крупное поражение от «Ахмата» (0:5), во второй раз за сезон уступив с разницей в пять голов. Во втором матче весенней части турнира краснодарцы были разбиты в Москве «Спартаком» со счетом 1:6.
Краснодар — Ахмат

Команда Мусаева стала девятой, которая в XXI веке получала «-5» чаще чем один раз за чемпионат. Рекорд принадлежит «Тосно»: в единственный свой сезон в премьер-лиге клуб дважды получал по 0:5 и один раз — 0:6.

Команды, которые в одном чемпионате проигрывали два и более раз с разницей в пять мячей в XXI веке

Сезон

Команда

Тренер

Матчи

Количество матчей

2017/18

Тосно

Дмитрий Парфенов

Зенит (г) — 0:5, ЦСКА (г) — 0:6,
Уфа (г) — 0:5

3

2001

Черноморец

Виктор Зернов,
Сергей Андреев

Торпедо (д) — 0:5, Спартак (г) — 0:5

2

2013/14

Волга

Юрий Калитвинцев,
Андрей Талалаев

Спартак (г) — 1:6, Динамо (д) — 0:5

2

2014/15

Мордовия

Юрий Семин

Рубин (г) — 0:5, Зенит (г) — 0:5

2

2014/15

Ростов

Миодраг Божович

ЦСКА (г) — 0:6, Зенит (д) — 0:5

2

2016/17

Томь

Валерий Петраков

Локомотив (д) — 1:6, Ростов (д) — 0:6

2

2018/19

Анжи

Магомед Адиев

Краснодар (г) — 0:5, Зенит (г) — 0:5

2

2019/20

Ростов

Валерий Карпин

Зенит (г) — 1:6, Сочи (г) — 1:10

2

2020/21

Краснодар

Мурад Мусаев

Спартак (г) — 1:6, Ахмат (д) — 0:5

2

Краснодарцы потерпели самое крупное домашнее поражение в своей истории. Ранее рекордного результата в гостях у «быков» добивался «Челси», осенью 2020 года разгромивший черно-зеленых — 4:0.

Больше четырех мячей «Краснодар» пропустил в шестой раз. В Лиге Европы южан ранее огорчали «Базель» (0:5) и «Вольфсбург» (1:5), в чемпионате страны — «Зенит» (0:5), ЦСКА (1:5), «Анжи» (2:5) и «Спартак» (1:6).

Самые крупные поражения в истории «Краснодара»

Дата

Турнир

Тренер

Вратарь

Матч

07.03.2021

Чемпионат России

Мурад Мусаев

Станислав Агкацев

Спартак (г) — 1:6

28.08.2011

Чемпионат России

Славолюб Муслин

Евгений Городов

Зенит (г) — 0:5

19.09.2019

Лига Европы

Мурад Мусаев

Матвей Сафонов

Базель (г) — 0:5

03.04.2021

Чемпионат России

Мурад Мусаев

Матвей Сафонов

Ахмат (д) — 0:5

27.10.2013

Чемпионат России

Олег Кононов

Александр Фильцов

ЦСКА (г) — 1:5

06.11.2014

Лига Европы

Олег Кононов

Андрей Дикань

Вольфсбург (г) — 1:5

06.08.2009

Первый дивизион

Нурбий Хакунов

Александр Перов

Носта (г) — 0:4

21.05.2011

Чемпионат России

Славолюб Муслин

Евгений Городов

Спартак (г) — 0:4

06.12.2014

Чемпионат России

Олег Кононов

Андрей Дикань

Зенит (г) — 0:4

21.08.2019

Лига чемпионов

Мурад Мусаев

Матвей Сафонов

Олимпиакос П (г) — 0:4

28.10.2020

Лига чемпионов

Мурад Мусаев

Матвей Сафонов

Челси (д) — 0:4

Для «Ахмата» субботний успех, напротив, оказался самым крупным за все время выступлений в элите российского футбола. Ранее грозненцы забивали по четыре безответных гола «Томи» и «Амкару».

Пять в истории чеченской команды случились во второй раз — в апреле 2017 года тогда еще «Терек» под руководством Рашида Рахимова одержал волевую победу над «Уралом» со счетом 5:2.

Самые крупные победы «Терека» / «Ахмата» в высшем дивизионе

Дата

Тренер

Матч

Голы

03.04.2021

Андрей Талалаев

Краснодар (г) — 5:0

Бериша-2, Харин, Семенов, Ионов, в свои ворота

13.09.2009

Вячеслав Грозный

Томь (д) — 4:0

Лахиялов-3, Петре

04.08.2014

Рашид Рахимов

Амкар (д) — 4:0

Рыбус-2, Лебеденко, Маурисиу

29.04.2017

Рашид Рахимов

Урал (д) — 5:2

Мбенг-2, Садаев, Лебеденко, Мохаммади

26.05.2013

Станислав Черчесов

Крылья Советов (д) — 4:1

Ндуасель-2, Аилтон, Кану

19.09.2015

Рашид Рахимов

Уфа (д) — 4:1

Маурисиу-2, Садаев, Рыбус

28.11.2015

Рашид Рахимов

Зенит (д) — 4:1

Рыбус-2, Митришев-2

30.10.2016

Рашид Рахимов

Урал (г) — 4:1

Балай-2, Динга, в свои ворота, Мбенг

22.04.2013

Станислав Черчесов

Ростов (г) — 3:0

Аилтон, Голенда, в свои ворота, Адилсон

12.04.2014

Рашид Рахимов

Ростов (д) — 3:0

Аилтон-2, Маурисиу

22.08.2015

Рашид Рахимов

Арсенал (д) — 3:0

Лебеденко, Маурисиу, Коморовски

 

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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