Александр Панов: «Если «Спартак» оставит Тедеско, то станет чемпионом!»

Бывший форвард сборной России Александр Панов рассуждает о том, каким будет «Спартак» в оставшихся 11 турах чемпионата России.

Последний раз мы обсуждали с ним дела футбольные почти год назад, когда до финиша чемпионата оставалось всего несколько шагов. Тогда «Спартак» безлико дотягивал сезон. Но отдавший сердце красно-белому клубу Панов все равно был полон оптимизма: хвалил огненного Тедеско, сменившего пресноватого Кононова, восхищался Ларссоном и Бакаевым, смаковал минувшие победы над «Динамо» и «Локомотивом». Чем особо не удивил. Ведь таким неунывающим, уверенным мы привыкли видеть его и на поле. И вряд ли без этих важных для форварда качеств он сумел бы забить в карьере больше 100 голов. Одним словом, в тот момент, как и все спартаковские фанаты, Александр продолжал верить в светлое завтра своих любимцев. Похоже, не зря — на фоне прошлогоднего седьмого места нынешнее третье, в шести очках от лидирующего «Зенита», выглядит вполне обнадеживающе. Если бы еще не смазанная концовка перед зимней паузой с обидным поражением в Сочи и разгромом в Питере... А начался наш разговор с Александром с обсуждения кубковых матчей.

Соболев мог бы стать наконечником атаки «Спартака»

— Вылет «Зенита» и «Спартака» из Кубка не настораживает?

— Кубковый турнир всегда непредсказуем, — говорит Панов. — Вспомните, как победу в нем праздновал «Тосно». И где команда сейчас? Конечно, для болельщиков любое поражение — это всегда боль. Но, как говорится, нет худа без добра — неудача даст возможность Семаку и Тедеско понять, что следует подтянуть в игровом механизме, а футболистов сделает еще злее перед возобновлением чемпионата.

— «Спартак» закончил первую часть сезона двумя поражениями.

— Что ж, проигрывать всегда неприятно. А уж дважды подряд — неприятней вдвойне. Но и это не заставило меня усомниться в возможностях «Спартака» продолжить борьбу за самые высокие места.

— Даже после того, как он был буквально раздавлен «Зенитом»? Ведь даже обычно сдержанный в оценках Романцев не сдержался и назвал эту встречу для «Спартака» провалом.

— Жестко. Но еще Олег Иванович сказал, что «Спартак» проиграл ее чисто психологически, с чем я полностью согласен. И на то были свои причины. Вспомните перед этим матч в Сочи, где странное судейство арбитра Панина вывело из равновесия не только Тедеско, но и футболистов. Все это вместе с колоссальной ответственностью за результат в Питере и привело к тому, что ребята там просто перегорели. Они оказались выхолощенными предыдущей игрой. А в следующей, очень важной, им не хватило огня уверенности. Отсюда скованность, боязнь ошибиться, что в итоге и приводит к просчетам. Ведь тот же Романцев перед встречей говорил, что «Спартак» ни в чем не уступает «Зениту», и предсказывал ничью.

— Но в том ключевом во всех отношениях матче «Спартак» практически не создавал реальных угроз воротам хозяев, которые буквально подавили его своей активностью. О чем это говорит?

— О том, что Крал, Зобнин и Бакаев проиграли борьбу за середину поля, где два тайма хозяйничали Малком с Венделом. Кроме того, не поспевая за соперником, спартаковские хавбеки оставили в атаке без мяча Понсе с Ларссоном. Вот и объяснение тому, почему они почти не беспокоили оборону «Зенита».

— Это не говорит о проблемах «Спартака» в средней линии?

— По одному матчу делать такие выводы вряд ли стоит. Но то, что клуб не скрывает желания приобрести хавбека, умеющего связывать игровые нити, известно. Ведь Бакаев, на которого в этом плане возлагали столько надежд, пока их не оправдывает. Да и стремление вернуть Промеса — еще один шаг к усилению полузащиты. Крал и Зобнин — игроки качественные, умелые. Но в декабре они были не так мобильны, как обычно. Хотя усталость Романа, возможно, объясняется еще и дополнительной нагрузкой в сборной. Не хватает свежести и их партнерам. А в таком состоянии хавбекам сложно регулировать игровой ритм.

— Не все ладно и в атакующей линии. Вам не кажется странным, что, располагая такими интересными форвардами, как Понсе, Ларссон, Соболев и Кокорин, Тедеско в первой половине чемпионата так и не определился с оптимальным боекомплектом в атаке?

— Действительно, такая четверка нападающих есть не у каждого тренера. Но вспомните, что Кокорин пришел в «Спартак» с травмами. Потом они посыпались на Соболева. А Ларссон с Понсе в это время исправно забивали, имея сегодня по восемь голов на брата. И покажите мне того, кто рискнет убрать из состава таких стрелков.

— Получается, что даже с уходом Кокорина у Соболева не видно перспектив заиграть в составе?

— Лично я в этого парня верю! Александр — форвард от Бога! Габаритный, с острым голевым чутьем, хорош на втором этаже, незаменим в тесноте штрафной.

— Не завидуете, что нападающего Панова природа обделила такими габаритами?

— У меня своих козырей хватало, чтобы потрепать нервы защитников. Спросите у Кандела, Тюрама или Пети из сборной Франции. (Смеется). Повторяю, такими форвардами, как Соболев, не разбрасываются. И почему бы Тедеско не попробовать вариант с Александром на острие? А Ларссон и Понсе станут попеременно подключаться к атаке чуть из глубины. Кстати, такой ход с тремя нападающими мог бы стать неожиданностью для соперников, уже начавших привыкать к тому, как «Спартак» ведет наступление.

— Пока же Тедеско пытается удивить их тем, что выпускает в атаку центрального защитника Кутепова, который в декабрьской встрече с «Зенитом» заменил Бакаева.

— Тренер имеет право на любые эксперименты. Скорее всего, идя на этот шаг, Доменико в большей степени руководствовался эмоциями, надеясь таким образом переломить ход встречи. А возможно, он видит в Кутепове игрока-универсала. И если бы тому удалось хоть раз забить, как это иногда делает Жиго, то мы бы сейчас не обсуждали логику решений тренера, а восхищались его чутьем.

«Фиорентина» — последняя проверка для Кокорина

— Уход Кокорина стал для вас неожиданностью?

— Не слишком большой. В «Спартаке» ему надо было пробиваться в состав, а он привык быть в роли первого номера. И в «Сочи», куда Кокорина отправил «Зенит», атака выстраивалась с акцентом на его умении сыграть индивидуально. А у Тедеско своя тактика — с фланговыми проходами и верховыми передачами в штрафную, — к которой Александр не привык. К тому же в спартаковской полузащите нет футболиста с острым последним пасом. Да и выходить на замену непросто — можно не попасть в игру. Хотя моментами он вспыхивал яркими эпизодами.

— Александр Кержаков говорил мне, что Кокорин может заиграть в «Спартаке», только получив полное доверие тренера.

— Безусловно, это важнейший для футболиста фактор. Но, имея четырех претендующих на место в составе нападающих, Тедеско не мог решиться на то, чтобы создать кому-то из них особые условия. И, осознав это, Александр принял решение уехать в Италию.

— Не слишком рискованный шаг — почти в 30 лет переходить в разгар чемпионата в средненькую команду, да еще без должной предсезонной подготовки?

— Что касается возраста, то это у нас на него привыкли обращать внимание. За границей считается, что тебе столько лет, на сколько ты выглядишь на поле. Так что возраст — не проблема. Сложность для Кокорина в том, что он пришел в клуб, который живет сейчас в турнирном режиме — то вверх, то вниз. И покупали его прежде всего для того, чтобы изменить такую ситуацию. При этом никого не волнует, что он не прошел должной подготовки или не успел сыграться с новыми партнерами. Это стало ясно уже по первым откликам в прессе на двадцатиминутный дебют Александра.

— Что же посоветуете Кокорину, вспомнив время, проведенное вами во французском «Сент-Этьене»?

— Прежде всего, не сломаться психологически. Этому поможет каторжная работа на тренировках. А еще сознание того, что деваться тебе некуда и надо, стиснув зубы, забивать!

— Ваш рецепт для футболиста с железным характером, чего у Кокорина прежде не наблюдалось.

— Согласен. Но хочется верить, что случившееся с ним и Мамаевым сделало его тверже, научило терпеть и переносить трудности.

— К тому же он наверняка знает, что если не сложится в Италии, то дома всегда найдутся клубы, в которых его ждут.

— Вот это будет для Александра самой большой ошибкой. О таком варианте он должен был забыть, как только подписал контракт с «Фиорентиной», которая станет для него последней проверкой.

— Словом, вы не считаете уход Кокорина потерей для «Спартака»?

— Убежден, что-то, в каком положении он находился в нем, не шло на пользу ни Александру, ни клубу, которому, повторяю, по силам продолжить борьбу за самые высокие места.

— Откуда такая уверенность? Ведь, говоря о декабрьском провале «Спартака», мы отметили проблемы, которые есть почти в каждой его линии.

— Я верю в Тедеско, с приходом которого поменялась не только игра команды, но и ее характер. Это тренер со своим видением футбола, умением находить с игроками общий язык, зажечь их. При нем омолодился и стабилизировался состав. Убежден, что после поражений от «Сочи» и «Зенита» Доменико провел работу над ошибками. И сейчас по тому, как команда выглядела на сборах, видно, что футболисты и тренер отдохнули и рвутся в бой.

— Что же прежде всего нужно сделать, чтобы «Спартак» сумел выжать максимум из концовки сезона?

— Не сорить очками во встречах с командами, которые объективно слабее. И самое главное — попытаться сделать все, чтобы сохранить Тедеско, которого я сегодня считаю одним из самых интересных тренеров в России.

— Сегодняшний «Зенит» в состоянии повторить прошлогодний успех?

— Думаю, что по составу, игре и нынешнему положению в чемпионате команда Семака — фаворит золотой гонки. Все остальные, кто повис на хвосте, будут биться за каждое очко и ждать осечек «Зенита». О шансах «Спартака» я уже говорил. А среди остальных преследователей выделю ЦСКА, который уже показывал характер в подобной ситуации. Единственное, что может помешать армейцам, — бесконечные разговоры о возможной замене Гончаренко, которые никогда на пользу команде и футболистам не шли. У «Ростова» слишком много ощутимых потерь, а «Сочи» еще просто не созрел для высоких мест. Хотя с таким, как у Карпина и Федотова, характером максималистов встречи с ними станут проблемой для любых клубов.

— О «Краснодаре» и «Локомотиве» речи не идет?

— Если говорить о медалях, то я их в призерах не вижу. Хотя краснодарцы очень симпатичны и по игре, и по настроению. Их прорыв в еврокубках — награда за терпение хозяина клуба Сергея Галицкого и смелость молодого тренера Мусаева. Но борьба на два фронта команде еще не по плечу. Что касается «Локомотива», то после расставания с Семиным и очередной смены власти в клубных кабинетах железнодорожники медленно, но верно откатываются на позиции, которые они занимали до прихода уволенного Юрия Павловича. Складывается впечатление, что в уважаемом клубе стали жить по принципу «чем хуже, тем лучше». Странно...

— Кто из игроков стал для вас открытием минувшего отрезка чемпионата?

— Бразилец Малком — полузащитник-универсал с великолепным дриблингом, колоссальной мобильностью и умением находить неожиданные ходы. С таким, как он, на поле интересно и легко. Жаль, что он получил травму, ведь связка Малком — Вендел — мощная ударная сила «Зенита», способная и отвоевать плацдарм в центре поля, и разогнать атаку.

— В июне, говоря о тройке самых ярких на тот момент игроков, вы назвали Шомуродова, Бакаева и Крыховяка. Кому сейчас отдадите предпочтение?

— Влашичу, Кралу и Малкому.

— То, что первым поставили Влашича, не удивило — армейца отметили не только вы. А вот кандидатура сдавшего в концовке Крала выглядит несколько странной.

— У чеха это был короткий спад, что может случиться с каждым. Влашич тоже не во всех матчах феерил. В целом же Крал провел первый отрезок чемпионата стабильно и полезно. Что касается Малкома, то могу добавить, что, вполне возможно, он окажется лучшим игроком сезона. Даже несмотря на травму.

— А какие новые имена вы открыли для себя в «Зените» и «Спартаке»?

— В «Зените» с ходу заиграл защитник Караваев — мобильный, с хорошей скоростью и стремлением бороться все 90 минут. А в обороне «Спартака» отмечу появление Маслова, который прибавляет с каждым матчем. В чем чувствуется и заслуга опытного Джикии, который поддерживает молодого парня.

— Среди тех, кого вы отметили как лучших и назвали открытиями, только хавбеки да защитники. А где же нападающие?

— Пока растут в моей школе «Пантера», где бомбардирского ума-разума набираются. (Смеется.) Скоро о них услышите!