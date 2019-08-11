Звонимир Шарлия: "Мариу Фернандес - Месси правой бровки. Он может легко играть в "Реале" или "Барселоне"

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия высоко оценил игру своего партнера по команде Мариу Фернандеса.

- Кто меня больше всего впечатлил в команде? Мариу Фернандес, - цитирует футболиста официальный сайт армейцев. - Невероятный футболист! Этот парень легко может играть в мадридском "Реале" или "Барселоне" прямо сейчас. Мариу Фернандес — это Месси правой бровки! Еще Никси (Влашич - прим. "СЭ"), он играет на поле важнейшую роль. В обороне — два Игоря, Акинфеев и Дивеев. Сэйв Акинфеева в матче с "Оренбургом" — что-то потрясающее! В тот момент я сидел на скамейке рядом с Сигой (Арнор Сигурдссон. — Прим. Ред.), и мы оба заорали "Не-е-ет!!!" У меня чуть сердце не остановилось (смеется). Еще вспоминаю его выступления на чемпионате мира — с Испанией, с Хорватией… А Дивеев в своем юном возрасте показывает очень зрелую игру. Я в его годы был еще в третьей лиге. Уверен, что парня ждет большая карьера.

28-летний Мариу Фернандес в текущем сезоне провел четыре матча за ЦСКА и сделал один результативный пас.

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