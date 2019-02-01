Зоран Тошич: "Сборная России меня удивила, а Игнашевич - нет"

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич рассказал, что внимательно следил за чемпионатом мира в России и игра хозяев турнира стала для него откровением. При этом экс-армеец не смог выделить лучшего футболиста в составе четвертьфиналиста ЧМ-2018 и восхитился выступлением Сергея Игнашевича, с которым вместе играл в ЦСКА.

Сборная России на чемпионате мира дошла до четвертьфинала, где уступила хорватам (2:2, 3:4 - по пенальти).

- Смотрел практически каждую игру, - сказал Тошич "СЭ". - Очень удивился, как сыграла Россия. Ваша сборная добилась большого успеха, очень хорошо выступила. Все – молодцы. Не знаю даже, кто лучший, не могу назвать одного. И Дзюба, и Акинфеев хорошо сыграли. И все остальные. Головин – тоже. Мариу и за ЦСКА, и за сборную выступает на очень высоком уровне. Он один из лучших в чемпионате России.

- Я очень много играл с Игнашевичем, знаю его очень давно, - добавил 31-летний полузащитник, сейчас выступающий за "Партизан". - И я знаю, какие у него человеческие качества, какой характер и какой он спортсмен. Вообще не удивился, что он провел очень хороший чемпионат мира и после него завершил свою очень красивую карьеру.

Тошич играл за ЦСКА с 2010 по 2017 годы, проведя 241 матч и забив 47 мячей. В составе команды он трижды выиграл чемпионат России (2012/13, 2013/14, 2015/16), два раза Кубок страны (2010/11, 2012/13) и два раза - Суперкубок (2013, 2014). (Артем Агапов)