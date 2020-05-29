Зобнин не знает, станет его сын футболистом

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин в интервью пресс-службе национальной команды рассказал о своих детях. У футболиста и его жены Рамины есть сын и дочь.

«Все свободное время посвящаю себя детям, — сказал Зобнин. — Старший — озорной, очень активный, на месте не сидит. Любит играться, общаться. Ему всегда нужна компания. Младшая дочка — совсем маленькая, пока неизвестно, какая вырастет, но уже можно сказать, что она спокойней, чем старший. Она уже стремится ходить, встает на ноги, вовсю ползает, пытается разговаривать, щипается очень больно.

Станет ли сын футболистом? Пока рано говорить. Сын увлекается гимнастикой, футболом, плаванием. Пока из-за карантина мы всё это отменили, но иногда ходим на улицу поиграть с мячом. Кстати, он еще очень хорошо танцует, его движения порой удивляют».

26-летний Роман Зобнин в текущем сезоне провел 26 матчей за «Спартак» и забил один мяч при одной голевой передаче.